Политолог: Оппозиция натягивает количество участников митинга-концерта

«То, как оппозиция натягивает цифры участников сегодняшнего мероприятия, показывает фрустрацию в рядах оппозиционных лидеров», - заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Такими словами он оценил заявления о количестве участников согласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин полагает, что представленные оппозицией данные о количестве участников митинга-концерта, прошедшего в субботу на проспекте Сахарова, резко завышены. Ранее, в частности, заявлялось, что организация под названием «Белый счетчик» насчитала 47 тысяч участников данной акции.

«Те цифры, что представила так называемая организация «Белый счетчик» (откуда это название? Может быть, это дочерняя организация «Белых касок»?) - эти цифры показывают, как оппозиция натягивает статистику количества участников, - заявил газете ВЗГЛЯД Павел Данилин. - И, конечно, это показывает фрустрацию в рядах оппозиционных лидеров. Они надеялись, что вложив такие средства в Дудя, Познера, Парфенова и прочую оппозиционную публику, они получат не меньше двухсот тысяч участников. А получили то, что получили. По данным полиции, число участников составило около двадцати тысяч. А «Белый счетчик» заявляет о 47,5 тысячах прошедших через рамки, и тут же выходит с циничным заявлением, что якобы еще несколько тысяч прошло через места, где рамок не было - по неким «свидетельствам». Вся эта математика выглядит как попытка натянуть ужа на ежа и и дискредитирует все представленные «Белым счетчиком» цифры».

По мнению политолога, причиной подобных манипуляций является необходимость «Белого счетчика» отчитаться перед спонсорами.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявлял, что согласованная протестная акция на проспекте Академика Сахарова выглядела скорее как веселое шоу, чем политическое мероприятие.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным МВД, на пике проведения митинга-концерта в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве собрались около 20 тыс. человек. В рамках митинга-концерта в центре Москвы выступил рэпер Face, группы Кровосток и ICEPEAK.

«Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.