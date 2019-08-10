Согласованный митинг-концерт оппозиции назвали «специфическим шоу»

«Кто-то пришел просто поглазеть или похлопать ушами, «зачекиниться». Это все меньше и меньше про политику и все больше про специфическое шоу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов о согласованной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Политолог Алексей Мартынов считает, что субботняя согласованная протестная акция на проспекте Академика Сахарова и в целом история с самоназначенной «оппозицией» все больше превращается в веселое шоу. Он отметил, что многие участники начали уходить с акции чуть ли не через полчаса после ее начала, что больше походило на желание лишь отметиться, поставить галочку. В связи с низкой активностью публики организаторам митинга пришлось начать митинг-концерт раньше времени.

«Сегодняшнее мероприятие было организовано в жанре уличного концерта с заранее объявленными известными популярными артистами в качестве участников. Какой-нибудь Oxxxymiron и под сто тысяч собирал концерты на стадионах. А тут бесплатно в субботу в Москве кто-то пришел посмотреть концерт. Кто-то пришел просто поглазеть или похлопать ушами, «зачекиниться». Это все меньше и меньше про политику и все больше про специфическое шоу», – считает Мартынов.

Политолог добавил, что проведение подобных мероприятий возможно за счет того, что в России многое разрешено – «гораздо больше, чем в странах старой демократии».

«Организаторы акции на Сахарова могли бы и билеты продавать, но пока до этого дело не дошло. Публика начинает разочаровываться во всех этих протестных акциях. Но в большом многомиллионном городе всегда достаточно пассионарной молодежи, которая готова участвовать в любом массовом мероприятии, будь то уличный концерт или какие-то веселые фестивали шашлыка. Но это явно не про заявленные цели, это не про политику, не про выборы, не про городской парламент. Это про то, что даже в августе таким холодным летом в Москве прикольно потусить: концерты, шашлычок, пивасик... Это не про протесты», – говорит политолог.

В то же время Мартынов отметил корректную работу полиции. Она следила за порядком и охраняла сцену, с которой выступали артисты, ранее нелицеприятно высказывавшиеся о правоохранительных органах.

«Даже при тех провокациях, которые создаются некоторыми манифестантами, где действия правоохранителей могли бы оправданно быть более жесткими, тем не менее любые силовые действия очень дозированные. Полицейские ведут себя вежливо, несмотря на провокации и оскорбления, угрозы. Видно, что московские силовики, Росгвардия подготовлены к подобным вещам. Речь идет о таких же наших собственных гражданах, которых нужно охранять и защищать. Независимо от того, как они себя чувствуют и что бы они там ни говорили, правоохранители стараются им помочь», – подытожил Алексей Мартынов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по данным МВД, на пике проведения митинга-концерта в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве собрались около 20 тыс. человек. В рамках митинга-концерта в центре Москвы выступил рэпер Face, группы Кровосток и ICEPEAK.

«Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом со сцены прозвучали призывы к несанкционированным акциям. Блогер Юрий Дудь ранее выражал надежду, что на митинг выйдут 100 тыс. человек.

Ранее власти Москвы предупреждали о готовящихся провокациях. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвали не поддаваться на призывы к несанкционированным акциям.