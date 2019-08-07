YouTube-канал пожаловался Google на блокировку стрима с несанкционированной акции в Москве

Авторы YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» обратились к разработчику сервиса компании Google с требованием отозвать блокировку стримов, которая была применена после трансляций с несанкционированных митингов в Москве.

«3 августа 2019 года, в 10.30 мскнами была создана трансляция на YouTube канале «Политика сегодня: Россия США Украина» с ведущими Илиасом Меркури и Лесей Рябцевой. Трансляция была запланирована на 14.00 мск, используя стандартные механизмы YouTube. О чем стандартный интерфейс YouTube и сообщал пользователям – «Трансляция начнется в 14:00», – говорится в сообщении, опубликованном на канале.

Блокировка последовала в 12.10 мск, еще до начала самого стрима, отмечается в тексте. Команда YouTube заблокировала трансляцию с формулировкой «в ней нарушаются правила в отношении спама, мошенничества и обмана», поясняется в сообщении. «В наш адрес было отправлено так называемое предупреждение за нарушение политики использования сервиса», – отметили авторы канала.

По их утверждению, алгоритмы YouTube исключают отправку такого вида предупреждений без участия команды YouTube, то есть отправка предупреждения была санкционирована командой сервиса.

«Мы оперативно оспорили данную блокировку, ввиду ее абсурдности. Но блокировка с трансляции снята не была. Благодаря последним изменениям на платформе, возможность создания прямых трансляций на канале не была заблокирована. Командой канала была создана новая трансляция, что позволило нам все-таки осветить несанкционированную акцию в Москве 3 августа, но с заметно более низкой эффективностью», – отмечается в публикации.

Ссылка на заблокированный стрим уже была использована крупными сайтами, а новая трансляция «была пессимизирована самим сервисом», пояснили авторы.

«Трансляция не показывалась в разделе рекомендованных видео на других каналах и перестала выдаваться в разделе «Главная страница» пользователя», – подчеркивается в тексте.

«Спустя 2 часа в 14.10 мск команда YouTube рассмотрела нашу жалобу на заблокированную трансляцию и повторно, теперь уже окончательно подтвердила предупреждение каналу «Политика сегодня: Россия США Украина» и блокировку трансляции», – поясняется в сообщении.

Эта блокировка, по словам авторов канала, находится за границами политики использования сервиса, и является ни чем иным, как «актом прямой цензуры низовыми сотрудниками YouTube (модераторами)», уточнили авторы канала.

«Настаиваем на детальном рассмотрении данного кейса внутри YouTube и наказании виновных», – говорится в заключении публикации.

Ранее глава комиссии по развитию СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич комментировал блокировку видеохостингом YouTube этого стрима с несанкционированной акции в Москве 3 августа.