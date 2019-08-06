В Общественной палате оценили блокировку стримов блогеров с несанкционированного митинга

Глава комиссии по развитию СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич прокомментировал блокировку видеохостингом YouTube стримов с несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Глава комиссии по СМИ пояснил, что сервис YouTube 3 августа несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированной акции в Москве, в ходе которой ведущие интернет-проект «Политика сегодня» блогер Илиас Меркури и журналистка Леся Рябцева рассказывали в том числе и о попытках провокаций со стороны участников шествий, отмечается на сайте Общественной палаты.

«Очень важно, чтобы наша страна знала, что на самом деле творится с так называемой американской свободой слова – это, оказывается, весьма избирательная вещь. Видеохостинг YouTube еще до начала трансляции дважды ее заблокировал за якобы размещение недопустимого контента, причем контента на тот момент еще не было, была только заставка. При этом никто из так называемых «борцов с режимом» проблем с YouTube-трансляциями не испытывал», – рассказал Малькевич, который также принимал участие в выпуске интернет-проекта.

Член ОП РФ отметил, что уже во время трансляции эфир пытались заблокировать несколько раз: «Я проанализировал отдельно. Шло две трансляции: свой стрим с этой прогулки вели так называемые представители оппозиции, у них не было проблем, а тот стрим, который вели журналисты и блогеры с другим взглядом, пытались заблокировать, перекрыть доступ к информации».

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура – вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны, – говорит Малькевич. – И если говорить более широко, то мы это видим и по отношению к российским СМИ на Западе, потому что их ресурсы проигрывают в конкурентной борьбе, и ничего другого они не могут предложить, кроме как оштрафовать или запретить российские СМИ, заблокировать аккаунты популярных писателей, публицистов, блогеров, телеведущих».

России нужны собственные аналоги таких американских интернет-площадок как YouTube или Википедия, уверен член ОП РФ: «Мы давно об этом говорили, били в набат. Созданная при Общественной палате рабочая группа по общественному контролю в сфере интернета будет поднимать эти вопросы и предлагать оптимальные решения».

Он также пояснил, что в сентябре начнет свою работу созданная при Общественной палате рабочая группа по общественному контролю в сфере интернета, ключевой задачей которой будет анализ западной практики регулирования сети Интернет и разработка мер, которые помогут противостоять давлению западных социальных медиа на российские СМИ.

«Как-то прошла мимо несправедливость блокировки моего субботнего стрима про несанкционированный митинг. Ссылку приходилось менять несколько раз, нас блочили дважды до начала трансляции и потом мочили уже по ходу», – прокомментировала блокировку стрима Рябцева в своем телеграм-канале.

Она добавила, что не считает нормальным блокировку трансляции, произведенную «по идейным соображениям».

«Я, конечно знаю, что свобода слова – штука избирательная. И все дело в степени. В нашем случае избирательная исключительность получилась просто превосходной. А может все дело в ином? Может просто вместо ежесекундных рукопожиманий и проклятий Мордору нужно признать, что профессиональную конкуренцию не выдерживаете», – отметил Армен Гаспарян в своем телеграм-канале, также участвовавший в стриме.

Он отметил, что это высказывание стоит считать представителям Google официальным обращением и потребовал от них объяснений.

«Компания YouTube зарегистрирована в Калифорнии и принадлежит Google. Считаю подобные действия со стороны видеохостинга прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России, а в данном случае в российские выборы», – прокомментировал ситуацию Илиас Меркури в своем Facebook.