Американский дипломат вызван в МИД России

Советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон в пятницу, 9 августа, был вызван в Министерство иностранных дел России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Ему было сделано представление в связи с публикацией на официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Государственного департамента в социальной сети «Твиттер» и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа», – говорится в сообщении ведомства.

Москва подчеркнула, что публикация схемы проведения незаконного мероприятия расценивается как агитация в пользу участия в нем и призыв к действию, что «представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России. Она уточнила, что речь идет об освещении несанкционированных акций 3 августа в Москве.

Позднее МИД заявил, что публикация на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter 2 августа подробной информации о местах, времени сбора и маршрута несанкционированной акции в Москве является примером явной агитации.

Добавим, что накануне в МИД России провели беседу со временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески по поводу призыва немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях.