МИД отреагировал на призыв Deutsche Welle к участию в незаконных акциях в Москве

В МИД России провели беседу со временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески по поводу призыва немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях.

«Обратили внимание германской стороны на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле», выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях», – говорится в заявлении на сайте МИДа.

Ведомство указывает, что «такие эскапады СМИ» не соответствуют нормам профессиональной журналистской этики, «представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России».

«Подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства», – заявили в МИДе.

Ранее в МИДе также заявили, что публикация на странице Управления по консульским вопросам Госдепа США в Twitter подробной информации о местах, времени сбора и маршрута несанкционированной акции в Москве является примером явной агитации.