МИД заявил о причастности посольства США к несанкционированным акциям в Москве

Москва направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что речь идет об освещении несанкционированных акций 3 августа в Москве.

«Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства», – приводит ее слова ТАСС.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Захарова отметила, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила также о многочисленных требованиях США в адрес России «прекратить вмешательство» в их внутренние дела.

Захарова подчеркнула, что американское посольство в России было активно вовлечено в «субботние хождения» в Москве. Так, диппредставительство опубликовало маршрут так называемой прогулки, которая предстояла в субботу участникам незаконной акции.

«Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее», – добавила дипломат. Она отметила, что только в самом конце документа опубликована просьба избежать следования по указанному маршруту.

Захарова подчеркнула, что 90% опубликованной посольством США информации было направлено на призыв людей принять участие в несанкционированном публичном мероприятии.

Также представитель МИД отметила активную деятельность пресс-секретаря американского посольства. «Вы лишь компрометируете людей, которые выходят на улицу и говорят о том, что они думают о будущем России, вы их подставляете», – ответила Захарова, обращаясь к сотрудникам американского посольства.

По ее словам, попытки вмешательства во внутренние дела России предпринимали не только дипломатические сотрудники западных государств, но также и ряд СМИ, в том числе германский телеканал Deutsche Welle. Захарова назвала «феноменальным проколом» публикацию этим каналом на русском языке призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны – тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование – наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять», – заключила дипломат.

Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных митингов хотели втянуть участников акций в беспорядки.

Добавим, что, по информации американской телекомпании CNN, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора могли обсуждать вопрос смены американского посла в Москве.