Появились сведения о необъявленной теме разговора президентов России и США

Американская телекомпания CNN утверждает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора, предположительно, затрагивали тему нового американского посла в Москве, которому предстоит сменить уходящего скоро в отставку Джона Хантсмана.

По словам неназванных высокопоставленных источников в Белом доме, лидеры двух государств обсудили то обстоятельство, что в ближайшие месяцы придется назначить нового руководителя диппредставительства вместе Хантсмана, передает ТАСС.

При этом президенты не упоминали никаких имен потенциальных кандидатов на данную должность, заверили источники CNN.

Напомним, 31 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов России и США. Позднее Трамп дал оценку разговору с российским лидером.