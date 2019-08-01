Трамп оценил разговор с Путиным

Глава американского государства Дональд Трамп дал оценку телефонному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Трампа, разговор получился «коротким, но хорошим», передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что в российских лесах происходят «сильные пожары, они невероятные». По словам президента США, он «не видел ничего подобного». Трамп отметил, что США «очень хорошо справляются с тушением лесных пожаров».

Он сказал, что предложил России помощь в тушении лесных пожаров и не обсуждал с Путиным Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как заявил американский президент, и США, и Россия, хотели бы заключить соглашение по контролю над ядерным оружием, передает ТАСС.

Напомним, в Сибири горят миллионы гектаров леса. Трамп предложил Путину помощь в борьбе с пожарами в Сибири.