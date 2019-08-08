МИД назвал агиткой призыв Госдепа к москвичам поучаствовать в незаконной акции

Публикация на странице Управления по консульским вопросам Госдепартамента США в Twitter 2 августа подробной информации о местах, времени сбора и маршрута несанкционированной акции в Москве является примером явной агитации, заявил начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов.

«Наиболее актуальным и вопиющим примером вмешательства стала ретрансляция призывов, а по сути агитация Западом участвовать в несанкционированных акциях. 2 августа на официальном Twitter-аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента США была размещена карта с указанием времени, маршрута и места сбора участников акции. Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что для Запада такая линия поведения в отношении России стала нормой. В то же время аналогичная бурная реакция на внутриполитические события соседних стран никогда не проявлялась. Тихомиров добавил, что критика действий правоохранительных органов России является претенциозной и юридически необоснованной.

«Среди стран-авторов все те же США, Великобритания, Франция, Германия, Латвия и прочие партнеры США. Понятно, что комментарии по поводу непропорциональности применения силы - это образцовая демагогия, привычное для Запада лицемерное применение двойных стандартов, поскольку юридического определения пропорциональности применения силы попросту не существует и неясно, каким образом рассуждения на эти темы стали в сфере компетенции западных дипломатов», – подчеркнул начальник отдела МИД.

Он заявил, что Москва выступает за то, что оценки можно и нужно делать.

«Но мы не замечаем аналогичного накала страстей при освещении западными столицами внутриполитических событий своих соседей», – подчеркнул он.

Ранее в Совфеде заявили, что США и их сторонники пытаются повлиять на выборы в Мосгордуму с помощью провокаций, признаки внешнего вмешательства есть в протестных акциях в Москве.