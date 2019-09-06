Соловьев ответил на призыв конгрессменов США ввести санкции за митинги в Москве

«Хотелось бы напомнить, что жесткость, с которой полиция США расправляется с нарушителями общественного спокойствия, хорошо известна», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал инициативу американских конгрессменов: ввести санкции против России за аресты участников несанкционированных митингов в Москве.

Конгрессменам, которые заочно судят о том, что происходит в Москве, не мешало бы, прежде чем выносить такого рода законодательные инициативы, изучить вопрос, – заметил телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, что два конгрессмена-республиканца – председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и конгрессмен Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против России за «нарушения прав человека», якобы допущенные в ходе несанкционированных акций в Москве и Петербурге.

«Хотелось бы, чтобы сенаторы и члены Палаты представителей брали пример с американских судей. Во всяком случае, в отличие от американских парламентариев, суд в США подходит более серьезно к изучению доказательной базы», – подчеркнул Соловьев.

При этом, добавил собеседник, в заявлениях конгрессмена прослеживается давно знакомая политическая тенденция. «Всё это укладывается в логику, которая проявилась еще с принятием поправки Джексона-Вэника, замененной позже на «акт Магнитского», – отметил Соловьев. – Американцы уверены, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела всех стран, на что все должны смотреть с восторгом и говорить: «Ой, действительно, как же мы могли себе это позволить? Простите нас, пожалуйста!». Но если американцам кажется, что кто-то вмешивается уже в их дела, то сразу следует жесткая реакция – введение санкций, и всё остальное, что мы уже наблюдали».

При этом, если какие-то американские граждане начали бы вести себя так по отношении к своим полицейским, как вели себя некоторые участники несанкционированных акций в Москве, то эти американцы сразу бы почувствовали, – «насколько российский закон мягче, и насколько российская полиция ведет себя не в пример корректнее своих американских коллег», – подчеркнул Соловьев.

А американским конгрессменам можно было бы посоветовать почаще перечитывать Евангелие, поскольку Америка страна очень религиозная, – заметил собеседник. «Там очень четко написано по поводу бревна в собственном глазу», – напомнил Соловьев.

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