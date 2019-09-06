В Совфеде оценили призыв конгрессменов США к санкциям «за московские митинги»

«Вот так – голословно, через океан – вставать на позицию одной из сторон, значит только одно: оказать протестующим и оппозиции непосредственную политическую поддержку. А значит, вмешаться в наши внутренние дела», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя призыв американских конгрессменов ввести санкции против России за аресты участников несанкционированных митингов в Москве.

«Если эти призывы обретут статус официальной позиции США, это будет откровенным вмешательством во внутренние дела России», – отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее два конгрессмена – председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгель и конгрессмен Майл Маккол от штата Техас – призвали президента Дональда Трампа ввести санкции против российских властей за «нарушения прав человека» якобы допущенных в ходе несанкционированных акций в Москве и Петербурге.

«Понятно, что ситуация имеет очевидный общественный резонанс, и есть разные точки зрения», – заметил Косачев. Но американские законодатели однозначно встали на одну из сторон и призывают к тому же американскую исполнительную власть, отметил собеседник.

Добавим, что антироссийское заявление в Конгрессе США прозвучало за два дня до единого дня голосования в России.

Глава профильного комитета Совфеда подчеркнул, что США заняли совершенно недопустимую позицию. По словам Косачева, остается только рассчитывать на то, что у американских властей хватит здравого смысла и политической ответственности не реагировать на эту провокационную инициативу.

«Если санкции все-таки введут, то это уже будет 75-й или 80-й эпизод. А на каждый чих не наберешься сил реагировать. Будем фиксировать, что американцы нагло вмешиваются в наши внутренние дела и беспардонно используют санкционный механизм в политических целях. Отсюда будут все вытекающие для наших двусторонних отношений последствия», – заключил сенатор.

Напомним, в Москве с июля проходили митинги радикальной оппозиции. Некоторые несогласованные акции сопровождались массовыми беспорядками. Протестующие требовали зарегистрировать на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму абсолютно всех кандидатов.

Однако работники избиркомов выявили многочисленные «мертвые души» в подписных листах Ивана Культнева, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы и других. Так, Культнев стал «рекордсменом» по количеству «мертвых душ» – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

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