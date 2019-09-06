В СПЧ отреагировали на идею США ввести санкции против России «за московские митинги»

Представители политических сил США, призвавшие ввести санкции против России за аресты участников несанкционированных митингов в Москве, переступают через российское законодательство и вмешиваются во внутренние дела страны, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

«В США очень сильны политические силы, которые настроены на жесткую конфронтацию с Россией, на ее ослабление. Это политика начала активизироваться сразу же после Второй мировой войны и, к сожалению, имеет свое продолжение по сей день. В то же время высказывания Трампа и его желание вернуть Россию в «Большую семерку» говорят о том, что он настроен на диалог с Россией и видит в ней одного из ведущих игроков во внешней политике. Поэтому, я считаю, что в этом отношении Трампа трудно переубедить», – пояснил Брод в комментарии РАПСИ.

Он напомнил, что прошедшие в Москве и Санкт-Петербурге несогласованные протестные акции были инициированы кандидатами на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на законных основаниях. В связи с этим Брод отметил, что подобное поведение США можно назвать вмешательством во внутренние дела России.

«Обоснования ЦИК, которая рассматривала жалобы незарегистрированных кандидатов, были убедительными и прозрачными. Поэтому те, кто инициируют санкции, по сути дела, переступают через российское законодательство, игнорируют решения российских судов и таким образом солидаризируются с нарушителями закона», – заключил Брод.

Ранее такую же позицию выразил сенатор Константин Косачев. Комментируя газете ВЗГЛЯД призыв американских конгрессменов ввести санкции против России за аресты участников несанкционированных митингов в Москве, он заявил: «Вот так – голословно, через океан – вставать на позицию одной из сторон, значит только одно: оказать протестующим и оппозиции непосредственную политическую поддержку. А значит, вмешаться в наши внутренние дела».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что выборы в Мосгордуму использовались зарубежными оппонентами для организации протестных акций против руководства России и для дестабилизации политической ситуации в Москве.