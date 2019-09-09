Миронов заявил о победе кандидатов «Справедливой России» без помощи «умного голосования»

Кандидаты от «Справедливой России» в Москве победили без поддержки так называемого умного голосования по совету блогера Алексея Навального, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Умное голосование» должно быть благодарно в том числе и нашим сильным кандидатам, которые без всякого «умного голосования», без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию, и то, что их включили (в список «умного голосования»), – это попытка примазаться к протестному голосованию, которое было налицо», – передает «Интерфакс» слова Миронова.

По его мнению, это был пиар-ход, так как в список включили сильных кандидатов, которые «на протестном голосовании имели очень большие шансы».

«Это спасибо нашим кандидатам, которые пахали», – сказал Миронов.

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что своим «умным голосованием» блогер Алексей Навальный «мог навредить кандидатам».