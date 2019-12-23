На выборах мэра Абакана победил кандидат от «Единой России» Лемин

Новым мэром Абакана избран кандидат от «Единой России» Алексей Лемин, сообщила территориальная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов.

Замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Лемин набрал 87,16% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

Житель Красноярского края Михаил Молчанов (ЛДПР) набрал 5,08%.

Самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер получили 3,03% и 2,63% голосов соответственно.

Явка составила 23,6%.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил в Telegram, что «КПРФ рискует лишиться еще одного коммуниста-главы региона».

«В столице Хакассии Абакане с триумфальным результатом мэром становится единоросс Алексей Лемин. Будет кем заменить Коновалова в связи с утратой доверия президента. Понаблюдаем», – говорится в сообщении.

Напомним, досрочные выборы главы Абакана были назначены в связи с гибелью в автокатастрофе 66-летнего мэра Николая Булакина. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем.