Мэр Абакана погиб в ДТП

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщила пресс-служба правительства Хакасии.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», – приводятся слова главы Хакасии Валентина Коновалова на сайте правительства.

В пресс-службе отметили, что мэр Абакана попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района, передает РТС.

Как сообщает ИА «Хакасия», Булакин съезжал с кольца на своем Ford Explorer. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево. Мэр скончался на месте.

Некоторые источники сообщают о сердечном приступе, который настиг главу города за рулем.

В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили информацию о гибели Булакина.

«По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433 км автодороги Р-257 «Енисей», Николай Булакин, управляя автомобилем «Форд», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте», – сообщили ТАСС в главке.

Николай Булакин в мае 1995, апреле 1999, марте 2004 и 2008, сентябре 2013 годов избирался главой Абакана.

Он награжден почетной грамотой Республики Хакасия, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Хакасией», медалью «Трудовая доблесть Хакасии».