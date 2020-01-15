Силуанов назвал необходимую для реализации озвученных Путиным мер сумму

В 2020 году на демографические меры, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что в 2020 году потребуется 400-450 млрд рублей, «в следующем гораздо выше», передает ТАСС.

Напомним, в среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

В ходе послания президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание Федеральному Собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Готовя текст послания, Путин традиционно провел серию встреч с главами профильных министерств и ведомств. Одно из таких совещаний состоялось 13 января. В Кремле сообщали, что «обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки».

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