Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Президент Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить... В этой связи, предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года», - сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что в этом возрасте дети «знакомятся с вирусами», из-за чего часто болеют и не ходят в школу. Так, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком.

При этом глава государства указал, что такие выплаты должны осуществляться уже с 1 января 2020 года.

Путин указал, что выплаты на ребенка от трех до семи лет первоначально составят половину прожиточного минимума и составят 5,5 тыс. рублей, а в 2021 году могут вырасти вдвое.

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