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              Какие семьи смогут рассчитывать на маткапитал с 2020 года?

              		   15 января 2020, 17:00
              Фото: Егор Алеев/ТАСС

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              Если кратко:

              – получить маткапитал в 466 тысяч рублей теперь можно при рождении первого, а не только второго или последующих детей;

              – при рождении второго ребенка маткапитал составит 616 тысяч.

              Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию предложил ряд существенных нововведений, направленных на рост рождаемости в стране. 

              «Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны также вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», – сказал глава государства. 

              Кроме того, также с начала этого года за второго ребенка можно будет получить уже 616 тысяч рублей, сказал президент. 

              «Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей, и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться», – заявил Путин.  

              Кроме того, программу маткапитала, ранее рассчитанную до конца 2021 года, продлят как минимум на 5 лет – до конца 2026-го. 

              Кто именно сможет получить деньги за рождение первенца?

              Если исходить из всех норм, касавшихся маткапитала ранее, деньги будут положены за ребенка, родившегося после 1 января 2020 года. Поскольку новые меры, исходя из заявления Путина, будут действовать именно с этой даты, то и подпадать под них будут рожденные в новом году. 

              Программу маткапитала ввели с 1 января 2007 года, и обратиться за выплатой тогда могли только семьи, у которых второй ребенок родился после этой даты. То же самое было и с индексациями выплат. Например, в 2014 году сумма маткапитала была 429 тысяч рублей, а с января 2015 года она выросла на 5,5% – до 453 тысяч. И эти 453 тысячи получали уже семьи, родившие в 2015 году, а не в 2014-м.

              То есть, по сути, те семьи, что уже имеют ребенка и планировали второго, ничего не потеряют. 

              А что с выплатой на второго ребенка, это будет еще 616 тысяч?

              Нет, эта сумма будет общей после рождения двух детей. И хотя механизм выплат еще до конца не ясен, понятно, что те семьи, которые получат маткапитал за первенца, при рождении второго могут рассчитывать еще на 150 тысяч рублей. Но не на дополнительные 450.

              Что же касается семей, где уже есть один ребенок, родившийся до 2020 года, то за второго они получат сразу 616 тысяч, а не 450, как было ранее. То есть на 150 тысяч больше. 

              А почему говорят о миллионной сумме выплат?

              Многие СМИ после послания президента поспешили сообщить, что с января 2020 года многодетные семьи, то есть с тремя и более детьми, теперь получат также скидку по ипотеке – им спишут по 450 рублей. И в результате, если просуммировать 616 и 450, получится общая выгода в более чем миллион рублей. 

              Однако программа по погашению части ипотеки уже работает в России с 25 сентября 2019 года под кураторством «Дом.РФ», и распространяется она на все многодетные семьи, где третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022-го. 

              Какие еще выплаты семьям с детьми будут?

              Сейчас в стране действует программа помощи малоимущим семьям, где есть один или двое детей до трех лет. Условия следующие: среднедушевой доход на члена семьи не должен был превышать двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Если он был меньше, семье каждый месяц выплачивали полную сумму прожиточного минимума на ребенка, опять же, принятую в конкретном регионе.  

              Теперь с 1 января эта программа продлевается, но немного на других условиях. Обратиться за помощью семьи теперь смогут и после достижения детьми 3 лет – когда им будет от 3 до 7. Но если до трехлетнего возраста среднедушевой доход на семью должен быть равен двум прожиточным минимумам, то когда ребенку исполнится 3, доход должен быть уже не больше одного прожиточного минимума на человека. И выплата будет чуть меньше – половина прожиточного минимума на ребенка, а не полная сумма, как было до 3 лет.   



               
               
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