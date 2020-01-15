В Общественной палате оценили социальный блок послания Путина

«Четко прозвучал тезис: величие и сила нашей страны – это наши люди. Очень важны инвестиции в человеческий капитал. Этим продиктованы беспрецедентные социальные инициативы, с которыми выступил президент», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

«Укрепление семей и их материального положения, рождение детей, образование и здравоохранение – это то, без чего, на мой взгляд, невозможно достичь тех задач национального развития и тех целей, которые мы перед собой ставим. Президент предложил предпринять социальные меры поддержки семьи во всех проявлениях», – констатировала глава комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Елена Тополева-Солдунова.

Собеседница перечислила те предложения, которым была посвящена значительная часть выступления президента: это и возможность устроить ребенка в ясли, это продление действия и увеличение объема материнского капитала (плюс распространение этой меры поддержки на семьи с первым ребенком), и другие пособия на детей.

«Также к мерам по поддержке семей можно отнести идею поддержать практику социального контракта и высказанную президентом идею закрепить в Конституции, практику индексации пенсий», – добавила Тополева-Солдунова.

Напомним, в ходе послания президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Готовя текст послания, Путин традиционно провел серию встреч с главами профильных министерств и ведомств. Одно из таких совещаний состоялось 13 января. В Кремле сообщали, что «обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки».

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