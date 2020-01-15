Путин распорядился поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей

Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, сообщил, что программа материнского капитала сейчас рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и пообещал, что программа будет продлена. Кроме того, Путин объявил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.

«Мы продлим эту программу. Минимум до 21 декабря 2026 года», – сказал Путин.

«Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь, и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2020 года», – сказал президент.

«Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей», – сообщил глава государства. Такая поддержка, по его словам, позволит семье подготовиться к рождению второго ребенка.

Путин предложил увеличить материнский капитал на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей.

Глава государства напомнил и принятом решении, по которому государство выделяет 450 тыс. рублей семье с тремя детьми на погашение ипотеки. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при поддержке государства вложить в решение квартирной проблемы более 1 млн рублей.

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