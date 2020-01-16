Мишустин пообещал представить новый состав правительства в ближайшее время

Кандидат на должность премьера Михаил Мишустин по итогам заседания Госдумы заявил, что в скором времени представит новый состав правительства.

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

Он добавил, что планирует представить президенту список кандидатов на посты в новом кабинете министров в «ближайшее время».

Ранее в четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера.

До этого кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.