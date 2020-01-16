«Справедливая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

«Справедливая Россия» поддерживает кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

«Справедливая Россия» высказалась положительно в отношении Мишустина. (Лидер СР Сергей) Миронов поблагодарил за конструктивный диалог и напомнил о его просьбе создать министерство геологии», – сообщила Кашеварова.

По ее словам, представители партии задали больше всего вопросов про экологию и культуру. Кашеварова отметила, что критика прозвучала в отношении исполнения госпрограммы сохранения реки Волги, также депутаты высказались по проблемам сохранения лесов.

В Госдуме проходит последняя встреча кандидата на должность главы российского правительства Михаила Мишустина с парламентскими фракциями. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и Мишустин пришли на заседание фракции «Справедливая Россия», передает РИА «Новости».

В ходе встречи Мишустин заявил, что на отчете правительства в апреле представит свое видение реализации послания президента Федеральному собранию, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»).

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со другими парламентскими фракциями. «Единая Россия», составляющая большинство в нынешнем созыве Госдумы, единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера. Большинство депутатов ЛДПР также решили поддержать кандидатуру Мишустина, а вот КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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