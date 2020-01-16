Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера

Госдума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против не проголосовал никто, 41 депутат воздержался, передают РИА «Новости».

Спикер парламента Вячеслав Володин отметил, что впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против кандидатуры премьера, сообщает ТАСС.

Сам кандидат поблагодарил парламент за поддержку, пообещал держать связь с Госдумой и сверять курс правительства.

Напомним, кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.