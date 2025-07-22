Госдума утвердила льготы гражданским женам погибших бойцов СВО

Tекст: Вера Басилая

Депутаты Госдумы приняли поправки, предусматривающие льготы для гражданских жен погибших бойцов СВО, передает ТАСС.

Новые положения были внесены в законопроект о сроках выплат единовременных пособий для военнослужащих и добровольцев, раненых во время службы.

Поправки устанавливают, что на получение льгот могут претендовать женщины, которые проживали с погибшими бойцами в течение трех лет до призыва или заключения контракта, вели общее хозяйство и имеют совместного несовершеннолетнего ребенка.

При этом, если за этот период боец или его сожительница состояли в официальном браке с другими лицами, право на льготы не возникает.

Факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства теперь будет устанавливаться исключительно судом. Социальные льготы будут предоставляться лишь после вступления в силу соответствующего судебного решения.

Перечень льгот для гражданских жен погибших бойцов может быть установлен федеральными актами Правительства России, а дополнительные меры социальной поддержки – региональными и местными властями.

Ранее депутаты Госдумы предложили признавать выплаты участникам спецоперации на Украине их личной собственностью.

Президент России Владимир Путин распорядился выработать единые подходы к поддержке бойцов специальной военной операции.