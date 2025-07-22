А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Госдума утвердила льготы гражданским женам погибших бойцов СВО
Госдума одобрила закон, который расширяет получение социальной поддержки для женщин, проживавших с бойцами СВО без регистрации брака и имеющих общего ребенка.
Депутаты Госдумы приняли поправки, предусматривающие льготы для гражданских жен погибших бойцов СВО, передает ТАСС.
Новые положения были внесены в законопроект о сроках выплат единовременных пособий для военнослужащих и добровольцев, раненых во время службы.
Поправки устанавливают, что на получение льгот могут претендовать женщины, которые проживали с погибшими бойцами в течение трех лет до призыва или заключения контракта, вели общее хозяйство и имеют совместного несовершеннолетнего ребенка.
При этом, если за этот период боец или его сожительница состояли в официальном браке с другими лицами, право на льготы не возникает.
Факт совместного проживания и ведения совместного хозяйства теперь будет устанавливаться исключительно судом. Социальные льготы будут предоставляться лишь после вступления в силу соответствующего судебного решения.
Перечень льгот для гражданских жен погибших бойцов может быть установлен федеральными актами Правительства России, а дополнительные меры социальной поддержки – региональными и местными властями.
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