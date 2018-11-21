Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

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6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 23:04  |  vz.ru
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Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России? Подробности...
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В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Владимир Путин на заседании Русского географического обществаФото: Руслан Шамуков
Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле? Подробности...
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Почему в Азербайджане хотят бороться с русским языком

Русский язык в Азербайджане переживает третью волну популярностиФото: Халилов Яшар/Фотохроника ТАСС
В парламенте Азербайджана предложили отменить школьное образование на русском языке. Причина – он стал слишком популярен и «портит» национальное сознание. Десять лет назад русский язык уже подвергался в республике гонениям, но с тех пор не только вернулся на прежние позиции, но и сумел завоевать новые. Почему так произошло? Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американцы наказывают Китай за сотрудничество с Ираном

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пекин говорит: у нас есть деньги, которыми вы можете воспользоваться для своего развития – строительства железных дорог, портов. Впервые появилась альтернатива Всемирному банку или МВФ. Это прямой вызов монополии США и Запада. Подробности...

Кто стоит за «недорепрессиями»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Почему и как российская правоохранительная система решила, что к посадкам «детей» нужно обязательно добавить посадку наших же «родителей». Какой толк в этом символическом действии. Логика выстраивается очень странная Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Русская зима выдвинула ОПЕК+ собственные условия

          Добыча нефти в России имеет свои особенности   6 декабря 2018, 21:05
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Результаты пятничной встречи министров стран ОПЕК+ решат дальнейшую судьбу цен на нефть – а значит, и российской валюты. И теперь выясняется, что перспективы объемов добычи нефти на ближайшее время (а значит, и цены на нефть) зависят вовсе не от Ирана, а от России. А точнее говоря – от сибирской зимы. Как это произошло?

          В пятницу на заседании ОПЕК+ должна решиться дальнейшая судьба нефти. В среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу в первом полугодии 2019 года, но без конкретного объема. В четверг этот вопрос обсудили на конференции ОПЕК, а в пятницу состоится главное событие – соберутся все страны ОПЕК+, и итогов их встречи ждет весь мир.

          В преддверии этой встречи инвесторы нервничают, а это снижает нефтяные котировки. Особенно заставляют нервничать слухи о том, что участники ОПЕК+ не смогут договориться о значительном сокращении добычи. На этом фоне рубль тоже слабеет.

          Казалось бы, никому из производителей не выгодно срывать новую сделку. Ведь наверняка это приведет к резкому падению цен на нефть. Еще свежи в памяти печальные последствия срыва подобных договоренностей – даже Саудовская Аравия после таких событий не могла свести дебит с кредитом, а Венесуэла до сих пор не пришла в себя.

          Даже Иран нынче не слабое звено. В Тегеране сразу заявили, что до снятия американских санкций не будут снижать свою добычу. Однако иранская позиция понятна, и участники ОПЕК+ готовы ее принять – ведь главным ограничением для них и так являются санкции США.

          Что же может помешать успеху? Все дело в позиции России. Москва начала торговаться с ОПЕК об объемах сокращения добычи. Картель надеялся, что Россия, как и в прошлый раз, пойдет на сокращение добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Но максимум, на что согласна Москва – это уменьшить добычу лишь на 150 тыс. А ведь при прошлой аналогичной договоренности именно Россия вместе с Саудовской Аравией (как крупнейшие нефтедобытчики) сокращали добычу больше всего. И тут – такое. Что же произошло?

          Глава Минэнерго Александр Новак объяснил, почему Россия не готова слишком серьезно сокращать производство сырья. В России сложнее снижать добычу нефти, чем в других странах, из-за геологических особенностей и климатических условий. Это особенность именно российской нефтедобычи, указал министр.

          Иначе говоря, препятствием для снижения нефтедобычи стала, по сути, русская зима. «Нам в зимний период сложнее регулировать добычу – повышать ее или снижать. В Саудовской Аравии перекрыли вентиль и ладно, а у нас при таком подходе все просто замерзнет и надо будет новую скважину бурить. Если закрыть скважину в мороз, зачастую продолжить добычу на этой скважине уже невозможно. Поэтому исторически – если пробурили скважину, то добываете до последнего, пока истощение не происходит. У нас в принципе нет практики регулирования добычи», – говорит Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

          Почему же до этого не было проблем с сокращением добычи? Ведь в 2016 году в рамках сделки ОПЕК+ Россия без проблем согласилась с квотой в 300 тыс. баррелей в сутки и выполнила свои обязательства на 100%.

          Дело в том, что в 2016 году из-за низких цен на нефть в России было много работающих, но нерентабельных скважин. Поэтому закрыть их в рамках сделки было не так сложно. Сейчас же ситуация иная. В этом году нефть дорожала.

          «Весь 2018 год Россия постепенно росла в объемах добычи благодаря высоким ценам, все больше скважин становились рентабельными. Теперь работающих рентабельных скважин много, и какие-то из них придется в рамках сделки вывести из эксплуатации, что болезненно с финансовой точки зрения. Поэтому нефтяники будут торговаться с Минэнерго. Думаю, станут еще припоминать соглашение с правительством по бензину, которое создало им проблемы на внутреннем рынке», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

          Глава Минэнерго оказался в итоге между молотом и наковальней. С одной стороны, Новаку надо договориться о сделке с ОПЕК+, с другой – потом еще уговорить нефтяников исполнить обязательства России в рамках этой сделки. А ведь сокращение добычи на этот раз влетит им в копеечку.

          «Здесь не только внешние переговоры сложные, но и внутренние. Но думаю, что на внешних переговорах Путин дает карт-бланш Новаку, а последующие возражения нефтяников будем решать потом у себя сами»,

          – считает Юшков.

          Россия срывать сделку точно не будет. «Сомневаюсь, что они выйдут и скажут, что ни о чем не договорились. Ведь это принесет панику на бирже, цены обвалятся. В худшем случае после заседания скажут, что договорились, но нужны еще консультации», – предполагает собеседник.

          Если вопрос будет стоять резко – либо ОПЕК+ разваливается из-за России, либо Москва берет на себя обязательства по сокращению добычи на 300 тыс. баррелей в сутки, то Новак все-таки выберет повышенную квоту. «Это выгодней, чем выйти из сделки и развалить ОПЕК. Новак, по сути, энергетический дипломат. Если он провалит этот проект, то речь будет идти о сохранении его на посту министра энергетики», – считает Игорь Юшков.

          Впрочем, Россия может добиться необходимого ей компромисса. Им может стать отсрочка для России о полном исполнении квоты до марта 2019 года, когда должны в полную силу вступить санкции против Ирана. «Думаю, что Россия настаивает для себя на сокращении добычи максимально медленно, скорее ближе к весне. Потому что весной начинается сезон ремонта скважин, и российские компании и так выводят скважины из эксплуатации. Добыча сокращается из-за ремонта где-то на 150 тысяч баррелей в сутки», – объясняет эксперт ФНЭБ. 

          В случае договоренности о сокращении добычи на 1–1,2 млн баррелей в сутки и поблажек для России (плюс особые условия будут, скорее всего, для Ирана, Ливии, Нигерии и Венесуэлы), резкого роста цен на нефть ожидать не стоит. Однако как минимум они перестанут падать и удержатся в районе 60 долларов за баррель. А это, в свою очередь, поддержит рубль.


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