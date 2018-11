Развалу ОПЕК обрадуются только США

Саудовская Аравия решила проанализировать перспективы возможного развала ОПЕК. Спровоцировать кончину организации способен как страдающий от американских санкций Иран, так и главный бенефициар этого события – США. Сможет ли дружба саудовского королевства и России на этот раз спасти баррель от двукратного падения стоимости?

Саудовская Аравия задумалась о последствиях распада ОПЕК. Власти королевства заказали соответствующее исследование в Исследовательском центре нефти имени короля Абдаллы. The Wall Street Journal связывает эту инициативу с подготовкой в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого – наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Однако, по словам главы института Адама Семински, законопроект не имеет к этому отношения.

Другие источники издания отмечают, что саудовские власти пока всерьез не рассматривают вопрос о роспуске ОПЕК, в котором королевство доминирует на протяжении почти 60 лет. Реальным поводом для изучения такого вопроса являются опасения, что спрос на нефть может упасть настолько, что картель перестанет играть прежнюю роль на рынке. «В королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно. Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать», – сказал изданию источник в Эр-Рияде.

С другой стороны, последние два года сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией доказали, что оно позволяет управлять ценами на рынке. Москва и Эр-Рияд являются ключевыми участниками договоренности об ограничении добычи нефти – соглашение ОПЕК+, в котором участвуют не только страны картеля, но и не входящие в него экспортеры. Благодаря этой сделке нефть удалось поднять с уровня 40–45 долларов за баррель до нынешнего. Стоимость нефти колеблется в районе 70 долларов за баррель по марке Brent. Так, может, роспуск ОПЕК не так страшен на фоне дружбы Саудовской Аравии с Россией?

«На самом деле традиционный ОПЕК уже и так умер, причем давно. Другое дело, что картель трансформировался в расширенный ОПЕК+ с участием России и нескольких других стран»,

– говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. «Картель в старом формате существовал формально на бумаге, а в реальности уже никто ничего не делал, квоты всеми нарушались. Однако трансформация произошла естественным путем, а не в результате каких-то запретов или антимонопольных законов США», – добавляет собеседник.

Влияние ОПЕК старого формата ослабло во многом потому, что картель перестал добывать больше половины мировой добычи нефти, а значит, перестал влиять на рынок, регулируя баланс между спросом и предложением.

«Когда два года назад создавался ОПЕК+, на старый ОПЕК приходилось лишь около 40% мировой добычи нефти. В итоге сокращение добычи приводило лишь к тому, что другие игроки, коих стало уже более 60%, просто занимали твою долю на рынке. В итоге играть на понижение добычи стало бессмысленно – члены картеля все равно превышали квоты, так как не хотели терять свою долю рынка», – говорит эксперт. В итоге ОПЕК играл только на повышение добычи. Даже когда цены на нефть резко упали в 2014 году, саудиты все равно официально уверяли, что будут добывать по максимуму при любой цене на нефть, даже если она опустится до 30–40 долларов за баррель. Однако эта стратегия, конечно, не сработала, а дешевая нефть привела к огромным финансовым и бюджетным проблемам как в Саудовской Аравии, так и в других странах – членах ОПЕК.

Поэтому когда поступило предложение создать ОПЕК+, другого выбора на самом деле уже не было. Никто не понимал до конца, сработает ли этот ход, но было ясно, что хуже уже не будет. И эта сделка сработала, вернув цены на приемлемый для добытчиков уровень. И все потому, что объемы добычи ОПЕК+ составили больше половины от общемировых показателей. Так, по данным BP, ОПЕК добывает 42,4%, а Россия – 12,6% от общемировых показателей. Это уже 55% мировой добычи. А с учетом других стран, которые присоединились к сделке ОПЕК+, речь идет о доле свыше 60% мировой добычи, говорит Юшков.

Однако Саудовская Аравия вместе с Россией без других членов ОПЕК не смогут оказывать серьезное влияние на рынок нефти.

Даже несмотря на то, что это крупнейшие производители нефти в мире наравне с США. На саудитов приходится 12,8% мировой добычи, на Россию – 12,6%. В сумме этого недостаточно для влияния на весь мировой рынок.

«Особенность в том, что каждый участник ОПЕК вне зависимости от того, сколько он добывает, значим. Даже маленький производитель может создать прецедент игнорирования квот, который цепной реакцией в состоянии подорвать всю сделку. Потому что соглашение ОПЕК+ – это во многом еще и информационная история. Рынку важно понимать, что кто-то сокращает объем добычи и регулирует рынок. Если объявить, что дальше о сокращении добычи будут договариваться только Саудовская Аравия и Россия, а остальные будут делать что хотят, то нефть сразу же подешевеет, и намного», – говорит Игорь Юшков.

Все это приведет к ценовой борьбе на рынке нефти между производителями. Бенефициаром такой ситуации, конечно, станут покупатели нефти, и в первую очередь США как крупнейший потребитель черного золота. Если американским сланцевым производителям нужна дорогая нефть, то вот всей остальной Северной Америке требуются низкие цены на бензин.

Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие игроки, конечно, создают фундамент ОПЕК+, однако Иран, который не так много добывает и экспортирует, не менее важен с политической точки зрения. Именно от него исходит риск срыва всей сделки. «Если Ирану не понравится, что, пока он под санкциями, другие члены ОПЕК забирают его долю на рынке как падальщики, и выйдет из ОПЕК+, тогда могут быть проблемы. Иран реально может подорвать всю сделку целиком», – говорит эксперт ФНЭБ.

По мнению Юшкова, к формату старого ОПЕК уже никто возвращаться не будет. «Либо ОПЕК+ разваливается и каждый становится сам за себя, либо расширенный формат будет продолжать существовать как текущий альянс. Не исключено, что этот союз даже будет формализован, подпишут договор о создании условно ОПЕК 2.0, куда войдут Россия и другие новые члены», – рассуждает Юшков.

Если этот механизм будет и дальше позитивно влиять на нефтяные цены, то такой формат может сохраниться надолго, так как всем его членам будет выгодно выполнять квоты. «Однако если цены вдруг начнут падать, условно, до 50 долларов за баррель, то при внешнем сохранении ОПЕК+ в реальности участники сделки могут начать борьбу за долю на рынке. Ведь какой смысл сокращать добычу, если это не помогает ценам расти?» – говорит Юшков. Собственно, это будет означать похороны ОПЕК­+ и необходимость выработки нового механизма производителями нефти.

В любом случае все это будет происходить естественным путем, а не из страха перед американским антикартельным законом NOPEC. Эксперты не видят в нем пока никакой опасности. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что этот законопроект носит скорее политический характер, поэтому заговорили о нем перед избирательной кампанией в Конгресс США. Его цель заключалась в том, чтобы информационно сбить цены на энергоносители. Сделать это частично получилось, но другим путем. По мнению Абзалова, саудиты променяли «дело Хашогджи» на цены на энергоносители. «Именно после заявления Саудовской Аравии о том, что они собираются увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки, цены на нефть опустились ниже 80 долларов», – напомнил эксперт. Сказалось, конечно, и введение санкций США против Ирана, что привело к падению цен на нефть до 70 долларов за баррель в пятницу.

«Я сомневаюсь, что Вашингтон будет реализовывать NOPEC, потому что саудиты важны для США в долгосрочной перспективе. Если картель и перестанет когда-либо существовать, то это будет по внутренним причинам, а не из-за внешнего давления со стороны Вашингтона», – подытожил Дмитрий Абзалов.