Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК на фоне дружбы с Россией Эксперт оценил планы Саудовской Аравии распустить ОПЕК из-за России 9 ноября 2018, 10:50

Фото: Omar Marques/ZUMA/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

Сообщить об ошибке • «Россия поставляет энергоносители в Евросоюз и Юго-Восточную Азию. Поэтому договариваться с Москвой намного выгоднее. Наконец, Москва последовательна в этих вопросах и имеет потенциал для наращивания добычи», – сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Абзалов. Так он прокомментировал решение Саудовской Аравии изучать сценарий роспуска ОПЕК и договариваться об объемах добычи напрямую с Россией. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов не удивлен тому, что Саудовская Аравия решила изучить сценарий роспуска Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). По его словам, картель постепенно начинает терять свою актуальность естественным путем. «Сейчас основная добыча нефти приходится на топ-3 стран и только Саудовская Аравия является членом ОПЕК. Россия и США не являются членами ОПЕК. Плюс ко всему у саудитов противоречия с Ираном, с которым очень сложно договариваться в рамках Организации. Наконец, соглашение ОПЕК+ (о сокращении добычи) показало, что можно договариваться с партнерами, не прибегая к инструментам ОПЕК», – пояснил Абзалов. Эксперт добавил, что не в пользу картеля играет слабая дисциплина его членов, некоторые из которых не выполняли договоренности по сокращению добычи. Среди этих стран особо отличились Ливия и Ирак. Также против ОПЕК играет достаточно высокое потребление нефти в мире на фоне нехватки инвестиций в сферу добычи из-за низких цен на энергоносители в последние годы. «На этом фоне ОПЕК не так эффективна, как хотелось бы Саудовской Аравии», – подчеркнул собеседник. Абзалов согласился с оценкой Эр-Рияда в том, что договоренности с Россией по нефти эффективнее самой ОПЕК. «Россия поставляет энергоносители в Евросоюз и Юго-Восточную Азию. Поэтому договариваться с Москвой намного выгоднее. Наконец, Москва последовательна в этих вопросах и имеет потенциал для наращивания добычи. Надо понимать, что постепенно в целом ряде стран начнется переход к падающей добыче, например, в Норвегии. На этом фоне страны с возможностью по замещению нефтедобычи получат серьезную поддержку. К ним относится и Российская Федерация. Мы более последовательны, у нас есть свой сорт нефти», – пояснил Абзалов. По словам эксперта, в перспективе страны-производители нефти могут определять расчетные валюты для операций. Москва уже сейчас значительную часть переводит на торговлю в рублях и это тоже облегчает саудитам возможности для переговоров. Что касается влияния возможного распада ОПЕК на нефтяные цены, то они уже в значительной степени зависят от Москвы и Эр-Рияда. На ценах будет сказываться и уровень мирового потребления. Как подчеркнул Абзалов, замедление роста экономики Китая, США и ЕС «является важным драйвером снижения роста цен на энергоносители». «Цены на нефть в большей степени будут определяться перспективами добычи, договоренностями вне ОПЕК и ростом или снижением потребления», – отметил он. При этом Абзалов не видит опасности в действиях США, которые готовят антикартельный закон – NOPEC. «Пока все это носит политический характер. США заявили об этом перед избирательной кампанией в Конгресс. Основная суть этого демарша заключалась в том, чтобы сбить цены на энергоносители. В принципе, это частично удалось, но по другой причине – во многом из-за маневра саудитов, которые променяли «дело Хашогджи» на цены на энергоносители. Именно после заявления Саудовской Аравии о том, что они собираются увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки, цены на нефть опустились ниже 80 долларов», – напомнил эксперт. Кроме этого NOPEC на деле может оказаться слишком сложной схемой. «Как показала позиция Ирана, нефть не так просто вывести с рынка. Есть потребители, которые завязаны на определенных производителей. Даже если вы пятьдесят раз обложите их санкциями, у стран все равно не будет возможности получать нефть из другой точки. Поэтому антикартельные договоренности – это попытка развязать руки Вашингтону, который собирается осуществлять поставки нефти на внешние рынки, а с другой – попытка давить на страны-члены ОПЕК, потому что США не являются членом ОПЕК и не подписывали соглашение ОПЕК+. Но я сомневаюсь, что Вашингтон будет реализовывать NOPEC, потому что саудиты важны для США в долгосрочной перспективе. Если картель и перестанет когда-либо существовать, это будет по внутренним причинам, а не из-за внешнего давления со стороны Вашингтона», – подытожил Дмитрий Абзалов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия рассмотрит сценарий роспуска ОПЕК на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта (NOPEC, No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Целью этой инициативы является наделение американских судов полномочиями рассматривать антимонопольные исков в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, которые участвуют в картельных сговорах на рынке нефти. Однако главным поводом для исследования являются опасения Эр-Рияда о том, что спрос на нефть может упасть настолько, что картель перестанет играть прежнюю роль на рынке.

