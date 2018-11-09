Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК на фоне дружбы с Россией

Власти Саудовской Аравии заказали исследование, в котором рассмотрят сценарий роспуска Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Последние два года сотрудничества Москвы и Эр-Рияда показали, что их сотрудничество позволяет управлять ценами на рынке, отмечает американская газета The Wall Street Journal.

О начатом исследовании WSJ сообщила со ссылкой на главу Исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Семински, передает ТАСС.

Газета обращает внимание, что вопрос будет исследован на фоне подготовке в США антикартельного законопроекта (NOPEC, No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Целью данной инициативы является наделение американских судов полномочий рассмотрения антимонопольных исков в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, которые участвуют в картельных сговорах на рынке нефти. Семински, однако, заметил, что законопроект не имеет отношения к исследованию данного вопроса.

По информации других источников WSJ, саудовские власти всерьез не рассматривают вопрос роспуска Организации, в которой королевство доминирует на протяжении почти 60 лет. Они уверяют, что поводом для исследования являются опасения, что спрос на нефть может упасть настолько, что картель перестанет играть прежнюю роль на рынке.

«В королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно… Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать», – сказал изданию источник в Эр-Рияде.

Вместе с тем, источник заметил, что в Саудовской Аравии подвергают сомнению целесообразность долгосрочного существования картеля с учетом успешного сотрудничества с Россией, которое позволяет оказывать достаточное влияние на рынок.

The Wall Street Journal пишет, что последние два года сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией доказали, что их сотрудничество позволяет управлять ценами на рынке. Издание напоминает, что Москва и Эр-Рияд являются ключевыми участниками договоренности об ограничении добычи нефти – соглашение ОПЕК+, в котором участвуют не только страны картеля, но и не входящие в него экспортеры. Благодаря этой сделке нефть удалось поднять с уровня 40-45 долларов за баррель до нынешнего.

После 2018 года страны планируют заключить бессрочное соглашение, в рамках которого они смогут как повышать, так и сокращать добычу.

Стоимость нефти в четверг выросла до 72,23 доллара за баррель по марке Brent.