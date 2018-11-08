Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 14 копеек – до 66,18 рубля, курс евро снизился на 22 копейки, составив 75,65 рубля.

Стоимость нефти выросла до 72,23 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».