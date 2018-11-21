Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Взгляд
3 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
Разделы

Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
Перейти а раздел…

Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Союз МС-11» состыковался с МКС
          Опубликованы новые данные о президентском рейтинге на УкраинеДиректор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в РоссииТело пропавшего полузащитника «Локомотива» помогла найти лисаЧто делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»
          Пархоменко объяснил оскорбление в адрес Доктора ЛизыПрилепин позавидовал фразе про Крым и яйцаШарий рассказал, как украинская пропаганда скрывает правду о ПорошенкоОпубликовано видео с агитацией против Канта в исполнении начштаба Балтфлота
          Песков раскрыл историю эффектного рукопожатия Путина с саудовским принцемТрамп собрался обсудить с Путиным и Си Цзиньпином гонку вооруженийВ Сети опубликовали снимки редких самолетов ВВС СирииИспытания новой снайперской винтовки сняли на видео

          вопрос дня


          Почему Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко?

          военное положение


          Появилось фото переброшенных в Мариуполь танков

          «измена Родине»


          Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

          Видео

          Угрозы «Северному потоку – 2»


          Немецкий эксперт объяснил русофобию «наследницы» Меркель

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          боевая подготовка


          Эксперт объяснил, почему Тихоокеанский флот стал лучшим в ВМФ

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          особенности культуры


          Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

          Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕК   3 декабря 2018, 20:02
          Фото: Ramzi Boudina/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения?

          Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 года, объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби. Об этом сообщает Reuters. Позже сообщение официально подтвердила и нефтяная госкомпания страны Qatar Petroleum.

          Раньше из картеля выходили только Эквадор и Габон, и то позже они вернулись в ОПЕК. Да еще Индонезия на время приостанавливала свое членство. Но из ОПЕК еще никогда не выходила страна Персидского залива. Катар станет в этом плане первым в нефтяной истории – после 57 лет членства в этой организации. 

          Что же случилось?

          В самом Катаре уверяют, что выход является техническим и стратегическим шагом без политических мотивов. Просто в Катаре, где добывается чуть менее 2% нефти от общих объемов картеля, решили сосредоточить свои силы на экспорте газа. Катар уже и так является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Однако планирует нарастить производство СПГ с 77 до 110 млн тонн в год.

          Однако первопричина кроется все-таки в политике, уверены эксперты.

          «Запрет на торговые и туристические связи, введенный соседними арабскими странами, стал одним из ключевых аргументов для выхода Катара из ОПЕК»,

          – считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

          «Катар желает показать свою независимость. Если полвека назад Катар был маленький и слабый и принимал участие во всем, в чем только можно, то сейчас Катар – большой и мощный, и чувствует себя вершителем судеб. Поэтому даже формально быть под рычагом давления саудитов в рамках ОПЕК он не хочет», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

          Вслед за Катаром выйти из ОПЕК теоретически может Иран, у которого также не лучшие отношения с саудитами. Именно он был все это время слабым звеном нового соглашения ОПЕК+, так как его цель былая обратной – нарастить, а не сократить добычу. «Достаточно еще одной–двух стран, и начнется лавинообразный процесс развала ОПЕК как таковой, разрыва соглашений в формате ОПЕК+ и в целом системы регулирования объемов нефти», – предупреждает Юшков.

          Чем это опасно? Распад картеля придет к созданию рынка нефти всех против всех, как это уже было в 2014–2015 годах. Тогда Саудовская Аравия заявила об игре в одни ворота – о максимальной добыче при любых ценах на нефть ради роста собственной доли на мировой арене. К какому обвалу нефтяных цен это привело, известно. Цены на нефть в моменте опускались даже до 30 долларов.

          «Развал ОПЕК вернет нефтяной рынок к ситуации 2014 года с соответствующими ценами, перепроизводством и сокращением объемов бюджетов и резервных фондов всех добывающих стран. Риски от развала ОПЕК гораздо больше, чем те бонусы, которые члены ОПЕК могут получить в случае самостоятельного плавания и добычи по максимуму. Они все это прекрасно понимают. Поэтому все скорее предпочтут закрыть глаза на историю с Катаром, лишь бы цены были на высоком уровне. Пока соглашение ОПЕК+ работает, цены на нефть держатся в районе 60–86 долларов», – считает эксперт ФНЭБ.

          Тем более что большинству стран существенное сокращение добычи в рамках ОПЕК+ и не грозит. Регулирование добычи происходит в основном за счет Саудовской Аравии и России как крупнейших производителей черного золота.

          Ирану, который попал под американские санкции, с одной стороны, терять уже нечего. Но с другой – выход из ОПЕК не поможет ему нарастить собственную добычу. Ведь она ограничена не квотами картеля, а санкциями США. «Зато если Иран спровоцирует развал ОПЕК, то это приведет к обвалу цен на нефть, что явно невыгодно арабской стране. Они и так мало продают из-за санкций, так еще и задешево придется продавать», – говорит Юшков.

          Показательно, что заявление о выходе Катара из ОПЕК было сделано всего за три дня до запланированной встречи ОПЕК в Вене 6–7 декабря. Именно на ней члены картеля должны решить дальнейшую судьбу нефтяных котировок. Что же ждать в Вене? Смогут ли в ОПЕК договориться и остановить обвал нефти?

          Выход Катара из ОПЕК вряд ли приведет к развалу картеля или соглашения, но осложнит переговоры на ближайшей встрече ОПЕК+, считает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает RNS.

          В целом аналитики ожидают, что члены ОПЕК примут решение о сокращении добычи. «Если они вдруг скажут, что не приняли решения о сокращении добычи, то это будет новым шоком для мирового рынка нефти. Стоимость барреля во время паники в моменте упадет до 40 долларов», – предсказывает Юшков. Споры идут сейчас только вокруг параметров нового сокращения. В частности, была информация о сокращении добычи на 1,3 млн баррелей в сутки. Эксперт ФНЭБ считает, что, скорее всего, члены ОПЕК решат снижать добычу постепенно: условно, с 1 января будет установлен один уровень, с 1 февраля – второй и т. д.

          Возможно, что цель ОПЕК будет не в том, чтобы поднять цены на нефть обратно до 86 долларов за баррель, а в том, чтобы уберечь их от падения. Потому что цена на нефть в 60 долларов за баррель, в принципе, могла бы устроить всех. «Рост цен на нефть до 86 долларов подстегнул рост добычи на сланцевых проектах. А когда нефть стоит 60 долларов, это уже сильно напрягает многие американские проекты. Возникает вопрос – а зачем делать так, чтобы цены на нефть снова были 86 долларов за баррель? Внутри ОПЕК+ в основном всех устраивает 60 долларов», – поясняет Юшков.

          Кроме того, на выходных наметились позитивные сдвиги в отношениях США с Китаем. Была достигнута договоренность не вводить новые тарифы и договориться о соглашении в ближайшие 90 дней. Эта новость уже помогает ценам на нефть расти. Она означает, что ожидаемого ранее замедления спроса на нефть со стороны Китая из-за торговой войны с США может не произойти. Впрочем, в безоблачность американо-китайских переговоров верится с трудом.

          Если ОПЕК договорится о сокращении добычи, а Китай и США – о перемирии, то реальной перспективой для нефти может стать возвращение к уровням вблизи 70 долларов за Brent. Ведь таким образом снимается часть рисков снижения мирового спроса, считает Александр Купцикевич из FxPro. Более того, в будущем цена может продолжить рост на фоне увеличения спроса на нефть и ограничения добычи. Рубль в этом случае может укрепиться ниже 64 за доллар, считает эксперт.

          Если же договоренности в Вене сорвутся (что кажется сейчас маловероятным), то нефть способна вновь обновить минимумы более чем за год.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............