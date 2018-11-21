Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения?

Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 года, объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби. Об этом сообщает Reuters. Позже сообщение официально подтвердила и нефтяная госкомпания страны Qatar Petroleum.

Раньше из картеля выходили только Эквадор и Габон, и то позже они вернулись в ОПЕК. Да еще Индонезия на время приостанавливала свое членство. Но из ОПЕК еще никогда не выходила страна Персидского залива. Катар станет в этом плане первым в нефтяной истории – после 57 лет членства в этой организации.

Что же случилось?

В самом Катаре уверяют, что выход является техническим и стратегическим шагом без политических мотивов. Просто в Катаре, где добывается чуть менее 2% нефти от общих объемов картеля, решили сосредоточить свои силы на экспорте газа. Катар уже и так является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Однако планирует нарастить производство СПГ с 77 до 110 млн тонн в год.

Однако первопричина кроется все-таки в политике, уверены эксперты.

«Запрет на торговые и туристические связи, введенный соседними арабскими странами, стал одним из ключевых аргументов для выхода Катара из ОПЕК»,

– считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Катар желает показать свою независимость. Если полвека назад Катар был маленький и слабый и принимал участие во всем, в чем только можно, то сейчас Катар – большой и мощный, и чувствует себя вершителем судеб. Поэтому даже формально быть под рычагом давления саудитов в рамках ОПЕК он не хочет», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Вслед за Катаром выйти из ОПЕК теоретически может Иран, у которого также не лучшие отношения с саудитами. Именно он был все это время слабым звеном нового соглашения ОПЕК+, так как его цель былая обратной – нарастить, а не сократить добычу. «Достаточно еще одной–двух стран, и начнется лавинообразный процесс развала ОПЕК как таковой, разрыва соглашений в формате ОПЕК+ и в целом системы регулирования объемов нефти», – предупреждает Юшков.

Чем это опасно? Распад картеля придет к созданию рынка нефти всех против всех, как это уже было в 2014–2015 годах. Тогда Саудовская Аравия заявила об игре в одни ворота – о максимальной добыче при любых ценах на нефть ради роста собственной доли на мировой арене. К какому обвалу нефтяных цен это привело, известно. Цены на нефть в моменте опускались даже до 30 долларов.

«Развал ОПЕК вернет нефтяной рынок к ситуации 2014 года с соответствующими ценами, перепроизводством и сокращением объемов бюджетов и резервных фондов всех добывающих стран. Риски от развала ОПЕК гораздо больше, чем те бонусы, которые члены ОПЕК могут получить в случае самостоятельного плавания и добычи по максимуму. Они все это прекрасно понимают. Поэтому все скорее предпочтут закрыть глаза на историю с Катаром, лишь бы цены были на высоком уровне. Пока соглашение ОПЕК+ работает, цены на нефть держатся в районе 60–86 долларов», – считает эксперт ФНЭБ.

Тем более что большинству стран существенное сокращение добычи в рамках ОПЕК+ и не грозит. Регулирование добычи происходит в основном за счет Саудовской Аравии и России как крупнейших производителей черного золота.

Ирану, который попал под американские санкции, с одной стороны, терять уже нечего. Но с другой – выход из ОПЕК не поможет ему нарастить собственную добычу. Ведь она ограничена не квотами картеля, а санкциями США. «Зато если Иран спровоцирует развал ОПЕК, то это приведет к обвалу цен на нефть, что явно невыгодно арабской стране. Они и так мало продают из-за санкций, так еще и задешево придется продавать», – говорит Юшков.

Показательно, что заявление о выходе Катара из ОПЕК было сделано всего за три дня до запланированной встречи ОПЕК в Вене 6–7 декабря. Именно на ней члены картеля должны решить дальнейшую судьбу нефтяных котировок. Что же ждать в Вене? Смогут ли в ОПЕК договориться и остановить обвал нефти?

Выход Катара из ОПЕК вряд ли приведет к развалу картеля или соглашения, но осложнит переговоры на ближайшей встрече ОПЕК+, считает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает RNS.

В целом аналитики ожидают, что члены ОПЕК примут решение о сокращении добычи. «Если они вдруг скажут, что не приняли решения о сокращении добычи, то это будет новым шоком для мирового рынка нефти. Стоимость барреля во время паники в моменте упадет до 40 долларов», – предсказывает Юшков. Споры идут сейчас только вокруг параметров нового сокращения. В частности, была информация о сокращении добычи на 1,3 млн баррелей в сутки. Эксперт ФНЭБ считает, что, скорее всего, члены ОПЕК решат снижать добычу постепенно: условно, с 1 января будет установлен один уровень, с 1 февраля – второй и т. д.

Возможно, что цель ОПЕК будет не в том, чтобы поднять цены на нефть обратно до 86 долларов за баррель, а в том, чтобы уберечь их от падения. Потому что цена на нефть в 60 долларов за баррель, в принципе, могла бы устроить всех. «Рост цен на нефть до 86 долларов подстегнул рост добычи на сланцевых проектах. А когда нефть стоит 60 долларов, это уже сильно напрягает многие американские проекты. Возникает вопрос – а зачем делать так, чтобы цены на нефть снова были 86 долларов за баррель? Внутри ОПЕК+ в основном всех устраивает 60 долларов», – поясняет Юшков.

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Кроме того, на выходных наметились позитивные сдвиги в отношениях США с Китаем. Была достигнута договоренность не вводить новые тарифы и договориться о соглашении в ближайшие 90 дней. Эта новость уже помогает ценам на нефть расти. Она означает, что ожидаемого ранее замедления спроса на нефть со стороны Китая из-за торговой войны с США может не произойти. Впрочем, в безоблачность американо-китайских переговоров верится с трудом.

Если ОПЕК договорится о сокращении добычи, а Китай и США – о перемирии, то реальной перспективой для нефти может стать возвращение к уровням вблизи 70 долларов за Brent. Ведь таким образом снимается часть рисков снижения мирового спроса, считает Александр Купцикевич из FxPro. Более того, в будущем цена может продолжить рост на фоне увеличения спроса на нефть и ограничения добычи. Рубль в этом случае может укрепиться ниже 64 за доллар, считает эксперт.

Если же договоренности в Вене сорвутся (что кажется сейчас маловероятным), то нефть способна вновь обновить минимумы более чем за год.