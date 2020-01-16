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16 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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    Как происходили отставки правительства России

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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

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          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

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              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

              Западные СМИ удивлены отставкой Медведева    16 января 2020, 13:54
              Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              «Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года.

              Накануне президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Эксперты отметили, что в речи главы государства был сделан беспрецедентный акцент на борьбу с бедностью, поддержку семьи, развитие образования и повышение уровня жизни. Также Путин предложил внести ряд серьезных изменений в Конституцию страны. Среди прочего – доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра и всего правительства.

              По итогам президентского обращения премьер Дмитрий Медведев заявил, что в России запланирован целый ряд фундаментальных изменений, которые внесут существенные коррективы не только в Конституцию, но и в целом в баланс власти. «Очевидно, что правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые для этого решения», – отметил Медведев, объявив об отставке правительства в полном составе. Вслед за этим Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

              Зарубежные СМИ эмоционально отреагировали на нововведения, готовящиеся к внедрению в российскую политическую систему.

              «Данные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года, когда Борис Ельцин ввел танки в центр Москвы. По сравнению с Ельциным, который был крайне непопулярен в стране, Путин обладает большой личной властью и поддержкой народа, поэтому он может уверенно изменять систему так, как считает нужным», – пишет The New York Times.

              В свою очередь британская The Independent указывает на изменившуюся логику назначения премьер-министров в России. «Этот сенсационный шаг заставляет задаться вопросом о том, кто именно станет преемником Путина в 2024 году. До сих пор премьер-министр, занимавший президентский пост с 2008 по 2012 год, рассматривался как наиболее вероятный кандидат. Неизвестно, лишит ли его уход с переднего края политики шансов полностью. Однако тот, кто возглавит правительство вместо него, будет восприниматься как главный претендент на эту роль», – предполагает издание.

              Парижская Le Figaro отметила предложения Путина в части перемен в Конституции: «Главная предложенная мера направлена на усиление роли парламента в формировании правительства и предоставлении ему прерогативы избирать премьер-министра, которого обязан будет назначить президент. Сейчас же Госдума лишь подтверждает выбор главы государства».

              В свою очередь французская Le Monde обозначила ситуацию в России как «время великих маневров», а телеканал Аljazeera назвал отставку Медведева «капитальным ремонтом». Но куда эмоциональнее на вести из Москвы реагируют в Испании и Италии. 

              Так, El País написала о том, что «неожиданное объявление о реформах и внезапная смена правительства являются самым большим политическим шоком для России за последние годы». А ведущая итальянская газета Corriere della Sera пока не смогла разобраться в планах Путина на 2024 год, «но, безусловно, он начал радикальные изменения конституционного строя России».

              «Вероятно, Путин пока сам не определился, какая структура позволит поддерживать стабильность, которую все россияне считают самой важной вещью. Это лучший плод путинского двадцатилетия», – добавляет итальянское СМИ.

              В то же время CNN задается вопросом о дальнейшей судьбе остальных министров. «Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав. Один из самых интересных примеров – это, разумеется, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который стал лицом российской внешней политики. Будут ли и здесь какие-то изменения?» – интересуется журналист Люк МакГи.

              В Германии также обеспокоены судьбой главного дипломата России. «Мы знаем, что Лавров уже совсем не молод и давно занимает свой пост. Переназначат ли его или будет найден новый человек? Уже только потому, что у Лаврова богатый опыт и серьезный вес в госаппарате, с этим могут быть связаны большие изменения, которые будут иметь значение для двусторонних отношений. Разумеется, назначение премьера тоже имеет значение, но в долгосрочной перспективе», – рассказал немецкий политолог Фабиан Буркхардт в интервью Deutsche Welle.

              При этом грядущие изменения в российском правительстве вряд ли окажут влияние на внешнеполитический курс Москвы. «На Ближнем Востоке, в направлении Китая политика России едва ли зависит от отдельных политиков. Но очень интересно, как будут развиваться отношения с Белоруссией – вариант, что Путин возглавит Союзное государство, считался одним из возможных сценариев. Германии же стоит готовиться к конфликтным и в целом сложным отношениям с Кремлем, которые по разным причинам испортились в последние годы», – добавляет немецкое СМИ.

              Большинство ведущих изданий мира удивлены выбором Путина в пользу кандидатуры Мишустина, но при этом отмечают его прежние достижения. «На посту главы Федеральной налоговой службы ему удалось модернизировать пользующееся плохой репутацией неэффективное коррупционное ведомство», – подчеркнула The New York Times.

              Положительно отозвалось о Мишустине и Agence France-Presse: «У него репутация эффективного менеджера. Мишустин осуществил реструктуризацию и цифровизацию налоговой службы, превратив прежде довольно громоздкую структуру в эффективную систему», – отметило агентство, обозначив кандидата в премьеры как «активного сторонника цифровизации российской экономики».

              Но, пожалуй, ярче остальных о кандидате в премьеры высказались на Украине. «Мишустин провел масштабное реформирование налоговой службы России, внедрил цифровые технологии и контроль за налогоплательщиками. Его можно назвать популярным на Украине словом «диджитализатор», – пишет издание «Страна».

              «Главное, что поражает украинцев, которые решили заняться бизнесом в России – это то, что там принято платить налоги.

              И то, что создана тотальная система фискального контроля, который в чем-то даже превосходит европейские образцы», – заключило украинское СМИ.

              Напомним, в четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия»ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

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