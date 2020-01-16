Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил новым премьер-министром России Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера. Он пообещал в скором времени представить новый состав правительства.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, занять должность премьера было предложено 53-летнему главе ФНС Михаилу Мишустину.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, имя которого не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД