Лавров предложил Помпео опубликовать переписку с США по «закрытому» каналу связи

Россия предлагала США обсудить «вмешательство России» в выборы, но от Вашингтона по этому поводу было ноль реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео.

Лавров заявил, что на переговорах с Помпео предложил зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга. Глава МИД России отметил, что спекуляции относительно мнимого вмешательства России во внутренние процессы США безосновательны, а доказательств этому нет, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел также сообщил, что Москва готова опубликовать переписку с США по «закрытому» каналу связи с 2016 по 2017 годы.

Кроме того, Лавров и Помпео обсудили судьбу ДСНВ. По словам российского министра, он предложил продлить договор, а также принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

Лавров сообщил, что Россия будет продолжать диалог с США и искать возможность нормализации отношений.

«У нас разные взгляды на некоторые вещи, и наивно предполагать, что в одночасье можно добиться взаимопонимания по ключевым вопросам... Конечно, мы согласны с американскими партнерами, что ситуацию, когда между ведущими ядерными державами накапливаются противоречия, нельзя назвать приемлемой, это не на пользу ни нашим странам, ни мировому сообществу», – сказал глава МИД России.

Он отметил, что Москва будет продолжать диалог, для этого у стран есть «обоюдная готовность».

Обсуждалась на переговорах и встреча «нормандской четверки». Лавров отметил, что принципиально важно, что итоговый документ саммита в Париже подтверждает незыблемость Минских соглашений.

Лавров назвал переговоры «откровенными». «Старались не только слушать, но и слышать друг друга», – сказал российский министр.

Помпео в свою очередь сообщил, что в ходе переговоров заявил Лаврову о недопустимости вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году. В этом случае, подчеркнул Помпео, США «предпримут ответные действия».

При этом он заявил, что США и Россия продолжат работу над тем, чтобы отношения двух стран «исправились».

Помпео сообщил, что говорил с Лавровым о задержанном по обвинению в шпионаже Поле Уилане, также он попросил Россию поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы. Обсуждалась Украина, Помпео подчеркнул необходимость соблюдения минских обязательств. Кроме того, обсуждались КНДР, в отношении которого Помпео подчеркнул важность санкционного режима, Сирия, где, как согласились стороны переговоров, нет военного решения конфликта, и Афганистан.

Помпео заявил, что договорился с Лавровым продолжать двустороннюю дипломатическую работу и держать каналы взаимодействия открытыми.

Во вторник Лавров и Помпео встретились в Белом доме. Также ожидается встреча главы МИД России с президентом США Дональдом Трампом.

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