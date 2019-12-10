Лавров начал встречу с Помпео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о начале переговоров главы российского ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в Белом доме в США.

Захарова в своем Facebook опубликовала фотографии Лаврова и Помпео в Белом доме.

Также глава МИД оставил запись в книге почетных гостей Госдепартамента.

Помпео сообщал, что хочет обсудить с Лавровым подключение Китая к дискуссиям по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости». Также он отмечал, что на переговорах будет идти речь об отношениях между бизнесом России и США.

После встречи с Помпео Лавров встретится с президентом США Дональдом Трампом.

«В 2.30 после полудня президент встречается с министром иностранных дел Российской Федерации. Овальный кабинет, закрыто для прессы», – говорится в расписании американского лидера.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем президент России Владимир Путин отправляет к Трампу Лаврова.