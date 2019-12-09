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9 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 годаФото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на этом не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

              Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 года   9 декабря 2019, 12:40
              Фото: Александр Щербак/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит?

              Информация о визите Сергея Лаврова в США просочилась только за несколько дней до его начала, когда российский МИД подтвердил, что поездка «активно прорабатывается». Секретность, впрочем, неудивительна – учитывая внутриполитическую ситуацию в США.

              Белый дом не заинтересован в утечке информации. Пускай попытка подвергнуть Трампа импичменту и не имеет шансов на успех, все же любая новость на «русскую тему» будет тут же разыграна американской прессой против президента США. А встреча с Лавровым – прекрасный повод напомнить всем американцам о том, что их президент – это «русская марионетка». Вроде бы абсурд, но ведь после предыдущей встречи Трампа с Лавровым было именно так. Президента даже подозревали в том, что он выдал соратнику Путина какие-то секреты. С тех пор Лавров в Белом доме не был, а ведь прошло целых два с половиной года.

              Да, первая и единственная встреча Трампа с Лавровым состоялась в мае 2017 года. Да и вообще до сих пор это была единственная встреча нынешнего американского президента с русским в стенах Белого дома (для сравнения: Путин за это время встречался в Москве и Сочи с Тиллерсоном, Болтоном и Помпео). Да, были несколько встреч Трампа и Путина. Но, впрочем, лишь одна из них, прошлым летом в Хельсинки, была отдельной от международных саммитов, то есть специально организованной.

              Именно тогда стороны, понимая всю сложность положения Трампа, находящегося под постоянным давлением «русского дела», договорились установить специальный канал постоянных переговоров и консультаций, выбрав для этого помощника по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Именно на них фактически и легла обязанность проведения регулярных встреч и консультаций – при том, что никакого постоянного формата встреч Лаврова с его американскими коллегами (сначала Тиллерсоном, а потом и Помпео) не сложилось.

              Но и канал Патрушев – Болтон, энергично начавшись, скоро забуксовал. Последняя их встреча состоялась в июне в Иерусалиме, причем в основном она была посвящена ближневосточной тематике. А в сентябре Болтон был отправлен в отставку – и российско-американский формат снова оказался с американской стороны бесхозным.

              Новый помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен к двусторонним отношениям пока что не подключался, а Майк Помпео мало того, что плохо разбирается в международных делах (и уж тем более в их истории), так еще и не слишком рвется на русский фронт. Да, в мае этого года Помпео прилетал к Путину в Сочи по сути в качестве личного посланника Трампа. Тогда президенту США казалось, что он наконец-то может заняться отношениями двух стран, ведь комиссия Мюллера закончила свою работу, не найдя признаков сговора Трампа с Кремлем.

              Летом Трамп и Путин встретились в Осаке, на полях «Большой двадцатки», но уже осенью в Штатах началась новая серия антитрамповского спектакля. Теперь уже речь шла о попытке импичмента за разговор с украинским президентом Зеленским и попытку добиться расследования коррупционных дел семьи Байденов, то есть русская тема вернулась Трампу в другом обличье. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говоря об импичменте, постоянно вспоминает про Россию и Путина.

              Контакты с русскими снова стали для Трампа токсичными. Однако именно сейчас он готов встретиться с Лавровым (ради разговора с Помпео министр иностранных дел России не полетит через океан). Почему именно сейчас?

              Потому что дальнейшее бесхозное состояние российско-американских отношений уже нетерпимо. Нужно что-то делать с тем же договором СНВ-3, не говоря уже о множестве региональных проблем, которые требуют как минимум постоянных консультаций на высоком уровне. Из-за отсутствия возможности для регулярных (хотя бы раз в полгода) встреч на высшем уровне и ликвидации канала Болтон – Патрушев, непонятно кто вообще в США постоянно занимается отношениями с Россией. Две недели назад Лавров в Японии встречался с будущим послом в Москве Джоном Салливаном, который сейчас является первым заместителем госсекретаря, но скоро приедет в Москву для вручения верительных грамот.

              Конечно, сам факт командирования в Россию Салливана говорит о желании Трампа иметь в Москве сильного профессионала, который мог бы постоянно и, не привлекая внимания «вашингтонского болота», вести переговоры с русскими. Но и это не отменяет необходимости поддержания постоянной связи первых лиц. И их самых доверенных представителей, коим Салливан в любом случае для Трампа являться не может.

              Но Сергей Лавров – именно такой представитель как России, так и Путина. И в разговоре с ним Трамп будет понимать, что все, что говорит Лавров, как и все, о чем они договорятся, будет равнозначно договоренности с российским президентом. При нынешнем состоянии российско-американских отношений и чрезвычайно редких личных контактах первых лиц, это сверхважная возможность.

              Поэтому визит Лаврова в Вашингтон 10 декабря и имеет такое большое значение.

              Понятно, что с Трампом будут обсуждаться самые разные темы – от Украины (как раз после встречи в Париже) до Ирана, от Китая до СНВ-3. Именно последняя тема становится сейчас одной из приоритетных: нет лучшего способа реанимировать российско-американские отношения, чем продемонстрировать всему миру готовность двух стран договориться о сохранении и продлении договора. Ну или о заключении нового двустороннего договора, вот только времени для его подготовки остается все меньше и меньше.

              Если Трамп все еще думает, что ему удастся разыграть китайскую карту, то есть заключить торговое перемирие с Пекином и при помощи России добиться от Китая согласия на участие в переговорах о новом, трехстороннем СНВ, то ему лучше поскорее избавиться от этих иллюзий. Торговую сделку с Китаем он заключить, конечно, может, но разбить российско-китайский альянс с ее помощью ему не удастся.

              Трамп может сомневаться в позиции России по проблеме заключения трехстороннего СНВ не только из-за неверной оценки американских аналитиков и его советников, но и потому, что мало общается с Путиным. Встреча с Лавровым позволит донести российскую позицию внятно и отчетливо, как это умеет делать наш министр.

              Ну и, конечно, после беседы в Белом доме станет понятно, кого Трамп теперь назначит ответственным за Россию – послушного исполнителя, но не особо компетентного Помпео, или нового помощника по нацбезопасности О'Брайена. До американских выборов еще 11 месяцев – и обе страны не могут себе позволить просто потерять их.

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