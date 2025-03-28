Путин поддержал решение Дрозденко вновь выдвинуться на пост главы Ленобласти

Путин в рамках поездки в Мурманскую область осмотрел АПЛ «Архангельск». Ему показали, как оборудована подлодка внутри. Президент осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения. Кроме того, Путин оставил послание личному составу крейсеру в почетной книге. «Все очень просто. Благодарю за службу России. Желаю удачи», – прокомментировал президент свою запись.
Также он поговорил за чашкой чая с экипажем. На столах у участников беседы были различные угощения: пирожки, печенье и вафли, передает РИА «Новости».
«Роль военно-морского флота в целом известна, Россия на протяжении веков является мощной морской державой. Все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус», – сказал Путин на встрече с моряками-подводниками.
Как заявил Путин, служба в подводном флоте «требует особого характера, готовности к выполнению любых задач». «Все будем делать для того, чтобы готовить таких специалистов, как вы, – приводит его слова ТАСС. – Это штучные люди, извините за такое выражение».
Он напомнил, что на воду был спущен атомный подводный крейсер «Пермь», который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения гиперзвуковых ракет «Циркон» к цели. Ракету «Циркон» можно отнести к оружию стратегического значения, добавил он.
Россия будет строить новые надводные и подводные суда, улучшать их характеристики, заявил президент, отметив, что новые российские корабли должны отвечать требованиям сегодняшнего дня, быть боеспособнее и эффективнее уже в ближайшей перспективе.
Военно-морской флот – одна из основных гарантий безопасности России и стратегической стабильности в мире, сказал он. Путин рассказал, что погружен в варианты развития российского военного флота. Президент сообщил, что готовится стратегия развития ВМФ России и программа строительства кораблей до 2050 года.
Планы России по развитию своего флота и ВС не ограничиваются новыми ледоколами, сообщил президент пояснив, что «есть планы по строительству надводных кораблей, и стратегических ракетоносцев».
«По моему поручению готовится стратегия военно-морских сил и военно-морского флота и программа строительства кораблей – надводных и подводных, до 50 года. Будем вместе с вами работать», – сказал он.
Он сообщил, что Генштаб и Минобороны России утвердили программу реорганизации подразделений морской пехоты, из бригад будут создаваться дивизии. К 2027 году из бригад морской пехоты будет создано пять дивизий.
У России есть стратегический баланс с США, Россия будет развивать свой флот своевременно и бережно, заявил Путин.
Он подчеркнул, что морская пехота России воюет отлично, относится к элите отечественных Вооруженных сил, а 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота – одна из лучших, их достижения должны тиражироваться на другие подразделения.
Командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, генерал-майор Михаил Гудков, назначенный заместителем главнокомандующего ВМФ, будет командовать морской пехотой, ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.
«Архангельск» (проект 885М «Ясень-М») – новейшая АПЛ четвертого поколения. АПЛ вошла в состав ВМФ в конце 2024 года.
Напомним, Путин по видеосвязи принял участие в церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Это первый штатный носитель крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».
На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.