Трампу придется согласиться на предложение Путина

Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора.

«Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально. Срок действия договора скоро истекает. Все наши предложения на столе по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнеров не получили».

Так заявил в четверг в Сочи Путин. СНВ-3 осталось жить чуть больше года – срок его действия истекает в феврале 2021-го. После того, как США вышли из ДРСМД, именно Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений остается последним и самым важным соглашением между двумя странами, регулирующим количество ядерного оружия и средств его доставки. Позиции Москвы и Вашингтона в отношении будущего договора (а возможность продления его на пять лет заложена в нем самом) расходятся довольно сильно. Москва выступает за его пролонгацию, а Вашингтон говорит о том, что пока еще не принял решение – и определится в следующем году.

При этом в Штатах постоянно подчеркивают желание распространить его действие на некоторые новые российские вооружения и вообще подключить к договору Китай. Но это фактически означает заключение нового договора, на переговоры по которому уйдет много времени, не говоря уже о том, что Китай вообще не собирается накладывать на себя никакие ограничения ни по ядерным зарядам, ни по ракетам, ни по другим средствам доставки. Потому что сильно отстает в их количестве от России и США.

Поэтому в Москве все больше подозревают Штаты в том, что они просто тянут время и не собираются ничего продлевать, а хотят просто похоронить существующий договор. Амбиции Трампа о заключении трехсторонней сделки абсолютно нереализуемы в оставшийся до февраля 2021 года срок. Да и потом в обозримой среднесрочной перспективе превратить российско-американский договор в многосторонний не удастся. Поэтому развилка очень простая: или в начале 2021 года мир останется вообще без каких-либо ограничений ядерного оружия, или же СНВ-3 будет продлен до начала 2026 года.

Почему Путин выступил с предложением о срочном продлении договора?

Потому что он не хочет тянуть резину еще полгода–год, чтобы потом убедиться в том, что Штаты отказываются от продления СНВ-3. Еще в конце июня на встрече в Осаке Путин с Трампом договорились о том, чтобы Сергей Лавров и Майкл Помпео начали консультации по СНВ-3. Хотя уже тогда Трамп говорил о желательности нового, но уже трехстороннего договора с включением Китая.

Никакого прогресса за полгода не произошло. США как отказывались определять свою позицию по продлению СНВ-3, так и отказываются. Но это молчание и пауза трактуются в Москве как нежелание сохранять договор, на что сейчас Путин и намекает. Наверняка непосредственным поводом для его заявления стали вчерашние слова Трампа, прозвучавшие в Лондоне:

«Что касается ядерного оружия, я разговаривал с президентом Путиным. Он искренне хочет, как и мы, составить некое соглашение по ядерному оружию, к которому, вероятно, в какой-то момент присоединится Китай. В этом соглашении будут участвовать Китай и некоторые другие страны. Однако мы намерены посмотреть, можем ли мы что-то предложить, чтобы остановить распространение ядерного оружия, остановить то, что творится сейчас, потому что мы много всего производим и обновляем. Честно говоря, ситуация с ядерным оружием не очень хорошая. Мы вышли из договора, потому что другая сторона не выполняла его требования. Но они хотят заключить договор, и мы хотим, и я думаю, что это было бы замечательно. Честно говоря, я думаю, что это стало бы одним из важнейших наших шагов.

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Поэтому мы собираемся работать с Россией над договором, и мы сосредоточимся на ядерном оружии и ядерных ракетах. Мы считаем, что у нас может что-то получиться. Мы думаем, они тоже хотят это сделать. Мы знаем, что они этого хотят. Мы тоже этого хотим. Я разговаривал с китайцами об этом во время наших переговоров по вопросам торговли. Они продемонстрировали желание участвовать в этом. То есть в этой сфере может произойти нечто очень хорошее. Я думаю, это очень важно. Вся эта ситуация с ядерным оружием – это очень-очень важно».

То есть Трамп опять говорил о новом договоре, на который нет ни шансов, ни времени. Путин в ответ предлагает продлить существующий, а там уже думать о новом, многостороннем. Пойдет ли на это Трамп? Или будет и дальше тянуть время?

Так получилось, что путинское выступление в Вашингтоне, по сути, прокомментировали еще накануне. Когда Трамп рассуждал о новом договоре в Лондоне, в Вашингтоне на слушаниях в сенате выступал замминистра обороны США Джон Руд. Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор не принято решение о продлении СНВ-3, он прямо сказал:

«Если США продлят его сейчас, это, как я думаю, сократит возможность того, что у нас будет возможность убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению. У нас есть время до февраля 2021 года. Если США и Россия решат продлить договор, не потребуется значительных переговоров, нужно будет лишь договориться о времени продления».

То есть получается, что Штаты будут тянуть до последнего, рассчитывая на то, что им удастся убедить Москву и Пекин пойти на трехсторонние (или даже многосторонние) переговоры. Параллельно США будут пытаться добиться от России согласия на включение в существующий договор нового российского оружия, которое не попадает под его ограничение, то есть фактически подготовить новую редакцию договора.

И только когда ни то, ни другое не сработает (а оно не сработает), Трамп пойдет на продление СНВ-3. Причем он сможет сделать это как до выборов ноября 2020 года, так и сразу же после своего переизбрания. Учитывая, что ни Москва, ни Вашингтон не заинтересованы в том, чтобы остаться совсем без договора, шансы на продление жизни СНВ-3 представляются достаточно высокими. Хотя, конечно, перед тем Трамп попытается выжать максимум, то есть добиться согласия России и Китая на многосторонние переговоры. У него это не получится: максимум на что он может рассчитывать, так это на обещание Путина и Си приступить к таким переговорам в будущем, после 2021 года (и это само по себе стало бы важнейшим шагом на пути к формированию «большой тройки»).

Но это будет совсем другая игра. А пока что Трампу придется пойти на продление СНВ-3. Хотя бы потому, что ему нужна не гонка ядерных вооружений, а переизбрание в 2020 году. Которое будет гораздо проще обеспечить без репутации человека, оставившего мир без договора об ограничении ядерного оружия.

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