Пентагон назвал СНВ-3 недостаточным

Продление договора СНВ-3 на данный момент не соответствует интересам более широкого соглашения с Россией и Китаем, заявил замглавы Пентагона.

У России и США имеется достаточно времени для продления СНВ-3 до момента истечения договора в 2021 году, отметил чиновник, передает РИА «Новости».

По его словам, для этого процесса не потребуется «больших переговоров».

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд заявил, что преждевременно «говорить о конце» Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

США неоднократно заявляли о намерении включить в будущие соглашения о контроле над вооружениями Китай, однако Пекин выступает против этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Пекина находит понимание в Москве. По мнению России, следует включить в договор и страны Западной Европы.