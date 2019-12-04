В Кремле оценили нежелание Китая участвовать в новом ДРСМД

Позиция Пекина по новому договору о сокращении ракет средней и меньшей дальности находит понимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция Пекина находит понимание в Москве, об этом неоднократно говорил наш президент. Смысл заключается в том, что если говорить о руинах РСМД и необходимости их компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности», – передает слова Пескова ТАСС.

Он заметил, что в этом смысле России больше импонирует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже говорил об этом, передает РИА «Новости».

«Новый договор нужен… Мы не можем существовать в условиях вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права такой важный разрез темы стабильности», – сказал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, но только с подключением к этому Китая.

США неоднократно заявляли о намерении включить в будущие соглашения о контроле над вооружениями Китай, однако Пекин выступает против этого.

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