Трамп назвал условие для нового соглашения о контроле над вооружениями

США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями, однако с подключением к этому Китая, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Россия очень хочет заключить соглашение о контроле над вооружениями. Ранее они нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (российская сторона назвала обвинения НАТО несостоятельными), но теперь они очень хотят договор о контроле над вооружениями, над ядерными вооружениями. Мы тоже этого хотим, и в будущем мы подключим к этому Китай», – передает его слова ТАСС.

Трамп добавил, что НАТО должно продолжать диалог с Россией.

«НАТО сейчас ведет диалог с Россией и должно продолжать это делать», – заявил президент США.

Столтенберг, в свою очередь, отметил, что НАТО готово отвечать на военные угрозы со стороны Китая.

«Мы не собираемся перемещать НАТО в Южно-Китайское море, но мы должны совместными усилиями отвечать на угрозы со стороны Китая, в том числе в киберпространстве. Это принципиально новая задача для НАТО, ранее нацеленного только на СССР и Россию», – заявил он.

Напомним, США неоднократно заявляли о намерении включить в будущие соглашения о контроле над вооружениями Китай. КНР выступает против этого.

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