Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 без всяких условий

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий.

Россия готова продлить договор до конца года, отметил глава государства, передает РИА «Новости».

В четверг в Пентагоне заявили, что продление договора СНВ-3 на данный момент не соответствует интересам более широкого соглашения с Россией и Китаем, заявил замглавы Пентагона.

Действие договора истекает в 2021 году.