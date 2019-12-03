Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что «с Россией можно поладить».

Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.

«Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией», – заявил французский лидер.

Американский президент сказал, что есть возможность достичь договоренностей с Россией в ядерной сфере.

В конце ноября Макрон назначил спецпосланника, который будет заниматься активизацией отношений Евросоюза с Россией.

Напомним, в НАТО разгорелся скандал после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Во вторник американский лидер Дональд Трамп резко осудил слова Макрона.