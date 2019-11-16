Макрон захотел добиться независимости ЕС от НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе.

По информации издания, Макрон хочет внести уточнение в п.7 ст.42 Договора, в котором говорится о обязанности членов ЕС оказывать помощь и содействие любой другой стране сообщества. Французский президент настаивает на том, чтобы в некоторые формулировки были внесены «значительные уточнения», передает ТАСС содержание публикации.

Макрон считает, что изменения помогут лучше защитить не входящие в НАТО страны ЕС, включая Швецию, Финляндию, Австрию, Кипр, Мальту, Ирландию. Изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза своими силами, если альянс в случае вето не сможет активировать статью о коллективной обороне, подчеркивает французский лидер, мнение которого приводит газета.

В начале ноября Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.

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