Меркель не согласилась с Макроном в диагнозе НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не согласна с оценкой состояния НАТО, данной французским лидером Эммануэлем Макроном.

Меркель заметила, что французский президент выбрал «резкие слова», передает ТАСС.

«Эта точка зрения не соответствует моей», – подчеркнула Меркель.

Ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что его оценка полностью отражают современную ситуацию.