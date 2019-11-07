Захарова отреагировала на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, полностью отражают современную ситуацию. При этом Захарова также назвала причины, которые, по ее мнению, привели к кризису идентичности и развития сегодня.

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО», – написала Захарова в своем Facebook.

«Одно «но» (хотя их больше). Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20 век – две мировые. 19 и далее в глубь веков – бесконечные локальные войны и «экспорт идеологии» на острие мечей и копий. Процессы, зародившиеся в «пунктах Вудро Вильсона», прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу – остановить бесконечные европейские раздоры. Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития», – добавила она.

Напомним, ранее Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, добавив, что Европа должна думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет «контролировать свою судьбу».