Макрон должен вывести Францию из НАТО

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8 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Осталось решить последнюю проблему «Северного потока – 2»

Германия хочет помочь решить последнюю проблему «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность. Первое препятствие разрешилось недавно – Дания после двух лет затягивания, наконец, выдала разрешение на строительство трубы в своих водах. Вопрос «будет или нет построен газопровод» отпал. Остался вопрос, сколько газа сможет по нему качать Газпром и сколько будет зарабатывать на этом Россия.  Подробности...
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Высокий рейтинг России оказался занижен

Место России в мире может зависеть от угла зренияФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Место России в тех или иных международных рейтингах всегда интересует широкую публику. Для одних это повод для очередного приступа упадничества или злорадства. Для других, особенно чиновников – предлог для рапорта о достижениях во вверенной им сфере. При этом у большинства нет особого доверия к объективности рейтингов. Неожиданное подтверждение этому появилось на этой неделе. Подробности...
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Русская столица Арктики должна ответить на сложные вызовы

У Мурманска есть все необходимые задатки для превращения в столицу АрктикиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманский губернатор Чибис выдвинул амбициозный проект – построить «новую столицу Арктики», Новый Мурманск. Проект, оцененный в 60 млрд рублей, нацелен на решение главной проблемы Русского Севера – оттока населения. Насколько же комфортабельным в таком случае должен стать новый заполярный город, насколько высокими доходы его жителей, чтобы молодым захотелось оставаться там даже в условиях полярной ночи?  Подробности...
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Уникальный характер ливийской войны вызвал слухи о «русских снайперах»

Российских снайперов в Ливии нет. Но российские интересы - естьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сообщения о «российских снайперах в Ливии» пришлось опровергать на уровне руководства МИД России. Однако каков бы ни был источник таких спекуляций, само появление подобного рода слухов в западных СМИ стало признаком того, насколько парадоксальным и уникальным с военной точки зрения образом развивается гражданская война в Ливии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Украина заблудилась на майдане

Глеб Простаков, журналист
Поиск мнимого перерождения страны оказался губительным для украинцев. Майдан, в точности как в песне, превратился в место, где каждый слышит только себя, замкнутым кругом в котором смешались боль, обида, обозленность и непонимание. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В чем смысл испытаний на краповый берет

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В разговоре с обладателями крапового берета я задал вопрос: в чем смысл всех этих испытаний? Мне ответили, что таким образом отбирают наиболее подготовленных. На что я возразил: «У спецназовца самое главное – голова. Это его основное оружие. А вы со всей дури по этой голове долбите ногами». Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Идиотизм – считать, что мир устроен так, как ты думаешь

Алексей Алешковский, сценарист
Как правило, стабильность кажется искусственно навязанной ценностью тем, кто чувствует себя стабильно. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, стабильность кажется недостижимым результатом перемен к лучшему. Сытый голодного не разумеет. Подробности...
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    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

    Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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              Макрон должен вывести Францию из НАТО

              «Европейцы совершат большую ошибку, если не попытаются наладить отношения с Москвой», – заявил Макрон   8 ноября 2019, 16:30
              Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС
              Текст: Станислав Борзяков

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              Президент Франции констатировал у Североатлантического альянса «смерть мозга», с чем категорически не согласны в Берлине и Брюсселе. Со стороны Эммануэля Макрона это заявка на лидерство: он хочет перестроить европейскую систему безопасности так, чтобы влияние Парижа возросло, а Вашингтона и Анкары – сократилось. Для этого Франции нужны Россия и выход из НАТО.

              Когда Макрон говорит о «смерти мозга» Североатлантического альянса, он имеет в виду примерно то же, что и евангелист Матфей: «Левая рука не знает, что творит правая». Правда, у Матфея это было пожеланием, а Макрон как бы жалуется. При президенте Дональде Трампе Вашингтон не жалует НАТО и не считает нужным координировать свою политику с европейскими партнерами, а Турция Реджепа Тайипа Эрдогана и вовсе «ушла в отрыв», ведя собственные войны в зоне интересов альянса и блокируясь со странами, которые там воспринимают как противника - Россией, Ираном, а опосредованно и с Сирией. 

              С учетом таких вот «самоотводов» Франция, имеющая третью по численности армию НАТО, как бы выходит в блоке на первую позицию. Причем, в условиях, когда Великобритания (четвертые по значительности вооруженные силы) и Германия (пятые) временно самоустранились от внешней политики для решения внутренних проблем: Лондон занят Брекзитом, а Меркель - попытками сохранить свой курс в условиях падения рейтинга правящей партии. 

              Единственное, в чем члены альянса пока еще едины, это в намерении расширить свою военную инфраструктуру на Балканы за счет принятия новых членов: Албания, Хорватия и Черногория уже включены, на очереди Северная Македония. Но и это делается во многом по инерции - чтобы не допустить усиления влияния России в регионе, причем, успехи Москвы на Балканах в Брюсселе принято перехваливать. Ведь, если не будет грозного соперника, с которым нужно перманентно конкурировать, зачем тогда вообще нужно НАТО? 

              Этот вопрос, если верить утечкам в американские СМИ, регулярно задает своим помощникам Дональд Трамп при том, что именно Вашингтон обычно выполнял в НАТО роль и «мозга», и «кошелька». Последнее категорически не устраивает президента-миллиардера: по его мнению, Америка слишком много тратит, идя на поводу у восточноевропейских стран, раздувающих антироссийскую истерию и, как следствие, бюджеты на оборону. Следовательно, необходимо перераспределить финансовую нагрузку за счет увеличения вклада других стран, прежде всего, крупных - тех же Франции, Британии, Германии, а также Италии и Испании.

              Проблема в том, что повышение расходов на оборону категорически не устраивает население этих государств - там предпочли бы, чтобы деньги шли на социальные программы, а запаса электоральной прочности у властей ни одной из перечисленных стран нет. За исключением, как ни странно, Макрона.

              Этот человек - что необходимо признать - в буквальном смысле посрамил скептиков, ожидавших от него лояльности США, возведенной в принцип, дальнейшего продвижения политики глобализма и обслуживания интересов мировых финансовых элит. Однако Макрон, успешно пережив «революцию желтых жилетов» и несколько восстановив свой пошатнувшийся рейтинг, не то чтобы начал творить нечто противоположное, но показал себя куда большим националистом, чем мог бы себе позволить.

              Например, он предложил новую геополитическую стратегию для Европы, важная часть которой - взаимодействие с Россией. Против этого резко возражают восточные рубежи НАТО и ЕС - Польша и Прибалтика, но Макрон от них фактически отмахивается, подчеркивая, что там «по субъективным причинам» разучились оценивать Россию рационально.

              «Европейцы совершат большую ошибку, если не попытаются наладить отношения с Москвой», - заявил он в том же интервью, в котором упомянул о «смерти мозга».

              Другое дело, что далеко не все в «стратегии Макрона» России понравится. Франция уделяет традиционно большое внимание Магрибу и некоторым странам черной Африки, видя их своей исторически сложившейся зоной ответственности. Поэтому, например, выступает категорически против ухода американских войск из Сирии, чем сейчас занят Трамп, руководствуясь соображениями экономии.

              О региональном партнере РФ - Турции - и говорить нечего: ее антикурдскую самодеятельность в Париже воспринимают как покушение на основы. Причем, такого мнения придерживается не только Макрон, но и его главный оппонент - лидер «Национального объединения» (ранее - «Национальный фронт») Марин Ле Пен, выступающая за исключение Анкары из Североатлантического альянса за вред, нанесенный и европейской безопасности, и французским интересам на Ближнем Востоке.

              Всю эту ситуацию - с Турцией, Россией, самоустраняющимися от европейских дел США и политически слабеющей Меркель - Макрон пытается использовать как окно возможностей. Может быть, для Франции, граждане которой привыкли к значительно более «державному» наполнению внешней политики, может быть, лично для себя. Его амбиции простираются дальше, чем «обслуживание финансовых интересов глобалистов», которое ему обычно приписывают.

              Нынешний французский президент предпочел бы играть в континентальной Европе первую скрипку, потеснив в этом качестве и Германию, и США, которые сохраняют там значительное влияние, несмотря на принадлежность к другому континенту.

              Фраза про «смерть мозга» - это заявка на лидерство. Макрон предлагает себя в качестве политического функционера и администратора, способного вывести НАТО из тупика, в который зашел альянс. Недаром Германия в лице Ангелы Меркель и ориентирующаяся на старые порядки брюссельская бюрократия в лице генсека альянса Йенса Столтенберга восприняли реплику французского президента в штыки.

              На их встрече в Берлине в минувшей четверг было неоднократно повторено, что это личное мнение Макрона и что оценки у него слишком резкие, а «НАТО остается краеугольным камнем европейской безопасности» и «сохраняет свою силу». Кризис же в отношениях с США Меркель и Столтенберг попытались представить, как временное недоразумение.

              Трудно сказать, насколько далеко готов пойти Макрон. Не исключено, что он всего лишь проверяет и натовские, и евросоюзовские расклады на прочность, желая символически повысить роль Парижа и ничем при этом не рисковать. Возможно, что даже формальных препирательств с Анкарой, Вашингтоном, Брюсселем и Берлином ему хватит, чтобы переизбраться на второй строк и почивать там на видимости лавров.

              Но если допустить, что он настроен серьезно, что хочет войти в историю и стать эдаким французским Трампом, который вернет родине «былое величие», у него есть два видимых пути.

              Первый - реализация давней французской идеи об отдельной армии Евросоюза, которую поддерживает Берлин. В этих общеевропейских вооруженных силах Франция отведена главенствующая роль за счет наиболее значительных вооруженных сил и статуса единственной ядерной державы в объединении (Великобритания к тому моменту ЕС уже покинет).

              Второй путь - это путь генерала Де Голля. В свое время он вывел Париж из военного блока НАТО, оставив при этом в политическом. Его мотивы были во многом схожими - конкуренция с США (и Великобританией; генерал с огромным подозрением относился к англосаксам), собственная, отличная от других стран альянса политика в Африке, интерес к особым отношениям с Россией и желание «быть выше Германии», которая тогда не теряла, а, наоборот, наращивала свое влияние.

              Этот исторический шаг генерала впоследствии обнулил голлист-неудачник Николя Саркози, но Макрон в состоянии «вернуть, как было», благо он остается президентом все той же Пятой (то есть голлистской) республики.

              В сочетании с учреждением той самой единой европейской армии выход из военного блока НАТО обеспечит Макрону то, чего он так страстно желает - больше влияния, больше возможностей, больше независимости в принятии решений.

              Политическое лидерство Парижа в такой армии будет поддержано его внеблоковым статусом, что важно для тех членов ЕС, кто в НАТО не входит. При этом можно будет не обращать внимания ни на США, ни на Турцию, ни на Великобританию, ни на Брюссель, коли уж они довели альянс до «смерти мозга», и спокойно реализовывать заявленное - «новую архитектуру безопасности» и «новую геополитическую стратегию».

              Не факт, что это сделает Францию «снова великой». Но шанс войти в историю великим политиком у Макрона действительно появится.


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