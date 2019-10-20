Взгляд
20 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:03  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон решил стать главным националистом Европы

Макрону нужно отдать должное − он оказался гибким и амбициозным президентомФото: Zuma/ТАСС
Президент Франции поверг в шок Берлин и Брюссель, сделав неожиданный подарок европейским националистам и евроскептикам. Если Данию и Нидерланды удалось «переубедить хотя бы наполовину», то Париж остался непреклонен и заблокировал для Албании и Македонии дальнейшие шаги по вступлению в ЕС. Но почему? Что должно было произойти, чтобы Эммануэль Макрон стал вести себя, как Марин Ле Пен? Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

В спортзале надо выбирать женщин

Илья Переседов, журналист
Если часто ходить в спортзал, понимаешь, какая тотальная безотцовщина накрыла Россию. Большинство городских мужчин посещают зал вовсе не затем, чтобы стать сильнее и краше. Они оплачивают услуги тренера для того, чтобы какое-то время просто побыть рядом с большим и могучим мачо. Подробности...

Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Куда бегут русские жены

    Как прячутся подлодки

    Обсуждение: 10 комментариев

    Самые важные закрытые города России

      Перейти а раздел…

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев

      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

      Северокорейский вождь Ким Чен Ын покорил священную гору Пэктусан (3 тысячи метров). Причем, как утверждает печать КНДР, вождь поднялся туда на белом коне. Его отец и дед тоже поднимались на гору, но только пешком
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Колонна американских военных направилась из Ирака в Сирию
              Россиянам рассказали о способе выйти на пенсию раньше срокаРаскрыты договоренности США и Турции о разделе СирииЛавров рассказал о дипломатических «разводках»Тарасова назвала историческим выступление Щербаковой в Лас-Вегасе
              Марк Розовский пристыдил грузинских радикаловКиев отключил воду за долги жителям трех городов Луганской области В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружияСовершен самый долгий в мире пассажирский перелет без посадки
              Сотни людей в центре Тель-Авива потребовали от России освободить Нааму ИссахарТрамп объявил Хиллари Клинтон сумасшедшей и признался в симпатиях к русскимСобчак назвала Соловьева самым талантливым проводником госвзглядовОпубликовано видео массовой драки после турнира по ММА в Сочи

              пришли и взяли


              На базе под Манбиджем нашли брошенный флаг спецназа США с надписью «Приди и возьми»

              споры Газпрома и Нафтогаза


              Новак назвал условие партнерства с Украиной по газу

              проект 1144 «Орлан»


              На Западе назвали «самый опасный военный корабль России»

              Видео

              ближний восток


              Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии

              Фантомная неполноценность


              Откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани»

              наркотики и проститутки


              Украина станет притоном для всей Европы

              Женевские конвенции


              Один из инструментов давления на Россию уходит в прошлое

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Сознательная тактика


              Глеб Простаков: Зеленский сделал выбор в пользу войны

              Стремительное движение


              Дмитрий Дробницкий: Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке

              Инциденты за границей


              Ирина Алкснис: Поездки за границу становятся опасными

              на ваш взгляд


              В каком союзе вы хотели бы жить?

              Макрон решил стать главным националистом Европы

              Макрону нужно отдать должное − он оказался гибким и амбициозным президентом   20 октября 2019, 12:58
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент Франции поверг в шок Берлин и Брюссель, сделав неожиданный подарок европейским националистам и евроскептикам. Если Данию и Нидерланды удалось «переубедить хотя бы наполовину», то Париж остался непреклонен и заблокировал для Албании и Македонии дальнейшие шаги по вступлению в ЕС. Но почему? Что должно было произойти, чтобы Эммануэль Макрон стал вести себя, как Марин Ле Пен?

              Главы государств и правительств Евросоюза шесть часов рвали глотки на Совете ЕС, но главный вопрос их встречи решен так и не был: Албания и Северная Македония не получили разрешение на проведение переговоров о присоединении к «единой европейской семье». 

              Демарш трех стран во главе с Парижем откровенно удивил евробюрократию, в первую очередь потому, что официальный старт переговоров по вступлению той или иной страны в ЕС не гарантирует этой стране вступления в ЕС. Он вообще ничего не гарантирует. Турция, например, имеет статус кандидата в члены Евросоюза с 1999 года, а переговоры с ней идут почти 15 лет – с 2005-го. Никаких предпосылок к тому, что они закончатся успехом хоть когда-нибудь, не просматривается.

              Но сперва об актуальных кандидатах – Албании (этот статус у нее с 2014-го) и Северной Македонии (с 2005-го). В плане переговоров они отнюдь не случайно идут парой – албанцы для македонцев, считай, что второе правительство.

              В свое время Евросоюз пролоббировал колоссальную степень автономии для албанского меньшинства (порядка четверти населения Македонии), что македонские патриоты и националисты посчитали капитуляцией (привет от «формулы Штайнмайера»). По сути, это действительно было капитуляцией: своей «автономии» албанские регионы добились явочным порядком, начав «жить по своим законам» в ущерб македонским. В начале нулевых годов дело дошло до небольшой войны, которая неоднократно обещала повториться.

              Если кто-то хочет посмотреть на албанский национализм, то ехать нужно именно в Македонию. Над каждым албанским селом там алеют красные стяги с черным орлом, чего гораздо меньше и в самой Албании, и в Косово (поскольку косоварским органам власти это прямо запрещает навязанная тем же Брюсселем конституция).

              Более того, по общему количеству мечетей некоторые крупные македонские села могут превосходить стотысячные города в приморской части албанского национального государства.

              Сейчас страной руководит коалиция из местных либералов и албанских националистов (в частности, албанец является спикером парламента), созданная на идее ускоренного вступления в ЕС и НАТО. Ради этого страну даже переименовали из Македонии в Северную Македонию (на чем настояли ревнующие к наследию Александра Великого Афины), сломав через колено и македонских патриотов, и македонское законодательство.

              Такая спешка была связана в том числе и с тем, что коллективный Запад заметно активизировался на Балканах после 2014 года, видя в них арену для противостояния с Россией. Более значимой задачей в этом смысле представлялось расширение НАТО (в случае с Албанией ее уже выполнили, в случае с Северной Македонией скоро выполнят), а членство в ЕС шло по разряду неофициальной «заманухи» – сперва это, потом то. Подход к двум государствам как к единому кейсу, с одной стороны, мотивировал албанцев, с другой – был подстраховкой на случай нового витка албанского ирредентизма и возобновления войны.

              При этом всем и каждому было понятно, что ни Тирана, ни Скопье к вступлению в ЕС не готовы – и не будут готовы еще очень и очень долго. Большинство наиболее болезненных проблем у этих государств тоже общие: зашкаливающий уровень коррупции, наркоторговля, контрабанда, бедность, в случае с Албанией еще и крайне влиятельная оргпреступность с филиалами по всей Южной Европе.  

              Посему предполагалось запустить процесс переговоров, тем самым как бы выполнить часть данных прежде обещаний (данных в первую очередь Македонии), но ничего не менять по сути. Ведь сторонам предстояло согласовать 30 значительных по объему блоков – это надолго, если не навсегда, а «дать заднюю» можно в любой момент.

              Но Дания, Нидерланды и Франция неожиданно пошли на демарш, и больше всех от этого расстроилась Болгария, поскольку представляла себя эдаким вершителем судеб. Официальная София неоднократно намекала Скопье, что македонцы должны пойти с болгарами на компромиссы по «историческим противоречиям» – и только это откроет им двери в «единую европейскую семью».

              Тут надо понимать, что, с точки зрения болгарских националистов, македонского языка не существует, а македонцы – это такие испорченные болгары. Македонцы, как нация, действительно сформировались уже в социалистической Югославии, а до того называли себя «местными православными». Однако главный толчок к появлению у них национального самосознания обеспечили как раз-таки болгары: будучи союзниками Гитлера, они аннексировали Македонию, запретили преподавание в школах на македонском языке – и неожиданно для себя столкнулись с партизанщиной.

              Неудивительно, что победа над болгарами и всем болгарским для македонцев теперь – важная часть национальной героики. Неудивительно и то, что болгары на это, мягко говоря, обижаются и пытаются шантажировать Скопье. Примерно по такому же принципу польские националисты действуют в отношении Украины: с Бандерой, мол, вы в ЕС не войдете.

              И вдруг этакая подстава. Оказывается, главные в ЕС отнюдь не болгары – и про это теперь вся Македония в курсе.

              Пока в Софии приходили в себя, слово взял премьер-министр Италии Джузеппе Конте, назвав неуступчивость тройки во главе с Парижем «исторической ошибкой», которая «дестабилизирует положение в регионе». Это, кстати говоря, тот самый Конте, который возглавлял «правительство друзей Путина» – самое скептическое в отношении ЕС в «старой Европе».

              Проработало оно, впрочем, недолго: партия «Лига Севера», где евроскептики были позабористее, а пророссийские настроения более явными, спровоцировала распад коалиции, надеясь, что это приведет к досрочным выборам, которые улучшат ее результаты. Однако просчиталась: Конте собрал второе правительство, взяв в нее проевропейскую Демократическую партию, и вот теперь поругивает Париж за помехи для Албании на пути евроинтеграции.

              Можно предположить, что Риму в этом смысле интересна именно Албания, как не чужая для него страна и один из последних осколков былого имперского величия «а-ля Муссолини».

              В общем, даже вчерашние евроскептики выступили за – но Амстердам, Копенгаген и Париж почему-то против. А почему? Ведь у власти там сейчас отнюдь не националисты.

              Рассмотрим все три кейса по отдельности.

              В Дании значительное влияние сохраняет Датская народная партия, которую иногда называют крайне правой и чуть ли не фашистской. Сейчас она находится в оппозиции, а по итогам последних выборов хотя и заняла привычное для нее третье место, но потеряла больше половины своих кресел в парламенте. Правящие социал-демократы такие перемены ценят и стараются действовать крайне осторожно, чтобы закрепить результат.

              Дело в том, что ДНП выступает с резко антиисламских позиций. На протяжении долгих лет, не входя в правительство напрямую, она обеспечивала жизнеспособность правых коалиций в парламенте, требуя взамен ужесточения миграционного законодательства (в Дании оно – самое строгое в ЕС, за что Копенгаген регулярно критикуют из Брюсселя). То есть социал-демократы опасаются, что их участие в приглашении мусульманской Албании в ЕС спровоцирует новый взлет популярности ДНП.

              В Нидерландах свой аналог ДНП – Партия свободы, которая на последних выборах заняла второе место с 13% голосов в условиях, когда ей предсказывали триумф. При этом правящие элиты убедились, что известные своей толерантностью голландцы, с Бенилюкса которых в свое время и началась реализация идеи «единой европейской семьи», дальнейшее расширение ЕС оценивают весьма скептически. Наглядное доказательство этому – результаты референдума 2016 года, когда 61,5% населения сказали нет ассоциации ЕС и Украины, воспринимая создание этой ассоциации как приглашение Киева в Евросоюз.

              Примечательно вот что: и Дания, и Нидерланды проявили принципиальность только в отношении мусульманской Албании, дав добро на начало переговоров с Северной Македонией и рассудив, наверное, тем образом, что страна это маленькая, среднему европейцу неизвестная, а потому шума их решение не вызовет и «хуже не будет». Франция – единственная, кто заблокировал путь в ЕС для обеих.

              Учитывая, что Эммануэль Макрон избирался президентом как кандидат проевропейских и глобалистских сил, это вызывает особое удивление. Как говаривали советские учителя, «что-что, а от вашего мальчика мы не ожидали».

              Макрону нужно отдать должное – он оказался гибким и амбициозным президентом. В типичном евробюрократе вдруг проснулся голлист, желающий вернуть Франции ведущее положение в мире. В условиях кризиса в ЕС и резкого падения влияния канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Париж стал претендовать одновременно на роль ведущей страны Евросоюза и отдельного международного игрока.

              Макрон для этого использует широкий инструментарий – от остро популярной борьбы с изменением климата до педалирования темы реформ внутри ЕС. Отдельной строкой идет его внешнеполитическая гиперактивность – и в Донбассе, и в Африке, и на российском направлении. Он даже предложил Европе новое геополитическое видение – значительно более консервативное и даже «промосковское», чем можно было бы от него ожидать.

              Что им движет – вопрос открытый. Скорее всего, совокупность факторов: тут и французская ностальгия по былому величию, и страх перед усилением националистов Марин Ле Пен, и раздутое эго самого Макрона.

              В любом случае виза на приглашении в ЕС для Албании и Северной Македонии вредит и его задачам, и его новому имиджу главного конкурента Берлина в вопросах влияния на континенте.

              Даже если в конце концов он уступит давлению, то обязательно выторгует что-то взамен и в очередной раз напомнит, что Франция – это не приложение к брюссельской бюрократии, а великая держава.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............