Взгляд
3 октября, четверг  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
Разделы

Украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам

Украинская пшеница составила конкуренцию российскойФото: Bogdan Cristel/ Reuters
Российский урожай в этом году оказался лучше прошлого года, что обеспечит продовольственную безопасность стране. Однако побить рекордный урожай зерновых 2017 года российским аграриям не удалось. Впрочем, такая ситуация, как это ни парадоксально, для них намного выгодней, так как рекорды бьют по ценам. Но в этом году хорошему заработку мешают еще два обстоятельства. Подробности...
Перейти а раздел…

«Формула Штайнмайера» выводит Украину на путь распада

Формальное согласие на «формулу Штайнмайера» − это страшное унижение для украинских националистов и «патриотов»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Скандал вокруг «формулы Штайнмайера» продолжает набирать обороты. Команда Зеленского и украинские националисты перешли к открытому конфликту друг с другом, гремят обвинения в «подлом предательстве» и «сдаче на милость Москве», звучат призывы к новому Майдану. С точки зрения интересов России все это не может не радовать, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские корпорации начали охоту на лучших студентов

Глава РСПП Александр Шохин гордится ролью одного из отцов-основателей олимпиады «Я – профессионал»Фото: пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»
Талантливым студентам уже в третий раз предоставили возможность не только получить образование в ведущих столичных университетах, но и сразу начать карьеру в таких крупных корпорациях, как «Росатом» или Сбербанк. В среду стартовал очередной сезон всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Интерес к ней проявляют не только студенты, но и работодатели, испытывающие дефицит перспективных кадров. Подробности...
Перейти а раздел…

Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

Запад начинает по-новому смотреть на страшную катастрофу в украинском небеФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Нидерланды, похоже, начинают менять свою позицию о «безусловной вине России» в катастрофе малайзийского «Боинга» над территорией Украины. «Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость», признают в королевстве. Что же произошло? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа стоит на пороге принятия важнейших законов, а также выстраивания новых правил сосуществования между респектабельной Западной и националистической Восточной Европами внутри Евросоюза. Именно поэтому в Австрии был срежиссирован «Ибица-Гейт». Подробности...

Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
Обсуждение: 190 комментариев
    Перейти а раздел…

    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

    Как и почему страны переносят столицы

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

          Перейти а раздел…
          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФБР запустило в Facebook рекламу для вербовки россиян
              В ООН отреагировали на предложение о переезде из СШАСтало известно о предстоящей встрече Лукашенко и ЗеленскогоТрамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мираДанные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке
              Во Франции оценили перспективы Крыма в области туризмаЭкономисты сообщили о «русском чуде» в карточных платежахНа Украине нашли виновницу интимного скандала в РадеАмериканские СМИ назвали самый мощный российский самолет
              Московские школьники окунули одноклассника головой в унитазВ Подмосковье грузовик сбил крокодилаВ Германии не исключили подорожания газа при провале переговоров о транзите через УкраинуЖаловавшийся на острую зубную боль житель Дагестана убил стоматолога

              допинговый скандал


              Шведский чемпион ОИ-2018 призвал отстранить всех спортсменов из России

              артиллерийские установки


              В России модернизируют орудия для стрельбы ядерными снарядами

              подготовка к бою


              Емельяненко разбил лицо пауэрлифтеру Кокляеву

              Видео

              Трагедия MH-17


              Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

              урегулирование на донбассе


              Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

              приглашение в Госдуму


              Чем опасна Грета Тунберг

              яркий пример коррупции


              Украина проела железнодорожное наследие СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Космическая конкуренция


              Сергей Мардан: Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

              Свобода ответственности


              Анна Долгарева: Семь лет за глупость

              Формула Штайнмайера


              Глеб Простаков: Зеленскому пора начинать сажать радикалов

              на ваш взгляд


              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?

              «Формула Штайнмайера» выводит Украину на путь распада

              Формальное согласие на «формулу Штайнмайера» − это страшное унижение для украинских националистов и «патриотов»   3 октября 2019, 09:58
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Дмитрий Бавырин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Скандал вокруг «формулы Штайнмайера» продолжает набирать обороты. Команда Зеленского и украинские националисты перешли к открытому конфликту друг с другом, гремят обвинения в «подлом предательстве» и «сдаче на милость Москве», звучат призывы к новому Майдану. С точки зрения интересов России все это не может не радовать, и вот почему.

              Подписание так называемой формулы Штайнмайера вызвало переполох в стане украинской оппозиции. Украинская оппозиция сейчас – это, напомним, те самые люди, которые стали властью по итогам Евромайдана, начали войну в Донбассе, в течение четырех лет настойчиво боролись со всем русским – и вошли во вкус.

              Правая рука бывшего президента в Верховной раде Ирина Геращенко назвала внезапно прославившуюся «формулу» «планом Путина» и «ловушкой для Украины», с которой начнется «ползучая федерализация».

              Сам бывший президент Петр Порошенко заявил о «попытках разрушить украинское государство» через принятие «документа российского происхождения», что «де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против Москвы».

              Бывший спикер Рады, а ныне рядовой депутат Андрей Парубий, которого называли «представителем радикальных националистов в верховной власти», констатировал «начало демонтажа страны» и «существенный удар по украинской государственности».

              Наконец, Львовский облсовет принял специальное заявление, обратив внимание на «неприкрытую сдачу национальных интересов», «начало капитуляции Украины в российско-украинской войне» и «унижение от бывшей метрополии», что в итоге «снова сделает Украину частью России».

              В общем, если верить всем этим людям, Украина сейчас в полушаге от того, чтобы сдаться Москве с потрохами. Однако мы этим людям пять лет ни в чем не верили – и сейчас не спешим. Налицо обычная внутриполитическая борьба с попыткой выставить президента Зеленского предателем, ради чего краски намеренно сгущаются.

              Нынешняя задача «патриотов» перетащить на свою сторону (в идеале – вывести на улицы) украинцев, которые в массе своей к «формуле Штайнмайера» относятся примерно никак. Согласно соцопросу, подавляющее большинство в 59% ничего по этому поводу не думает, остальные раскололись на сторонников и противников примерно поровну – с небольшим перевесом тех, кто прозревает «зраду».

              На ваш взгляд

               
              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?




              Апатия населения наглядно проявляется и в акциях протеста против этой самой «зрады»: в Киеве речь шла о сотнях собравшихся, в Одессе – о десятках. Возможно, украинцам просто надоело «скакать», но, скорее всего, им сейчас просто не до Донбасса: начавшийся пять лет назад тренинг по выживанию в тяжелых экономических условиях по-прежнему продолжается. Даже новое правительство Алексея Гончарука, которому самим статусом положено демонстрировать умеренный оптимизм, вообще никакого оптимизма не демонстрирует.

              Для Украины это, кстати, в общем-то хороший сигнал – премьер-министр хотя бы находится в контакте с реальностью. Та же реальность подсказывает, что утверждение «формулы Штайнмайера» – это еще не «национальная катастрофа». Национальная катастрофа еще впереди, а «формула» – это пока что ничто.

              С политической точки зрения украинцам радоваться, конечно, нечему. Утверждение «формулы» саботировали четыре года. Но вынуждены были подчиниться, поскольку Владимир Путин поставил четкое условие, Париж и Берлин его поддержали, а Вашингтон не только не предложил альтернативных вариантов, но и срочно уволил спецпредставителя Курта Волкера – противника этой самой «формулы».

              Не исключено, что впоследствии мы увидим Волкера на скамье подсудимых, поскольку, по информации американских СМИ, он имел личный коррупционный интерес в лоббировании поставок «Джавелинов» на Украину. Но это уже другая история.

              Вообще, в обозримом будущем из США может прийти целый пучок плохих новостей для украинских патриотов. Таких сценариев, чтобы история с импичментом Трампа обернулась для Киева хорошими новостями, попросту не просматривается. Хозяин Белого дома уже занял позицию, по которой Украина – это «самое коррумпированное государство в мире», а с Россией он точно «поладит», потому что там «умные люди».

              «Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России»,

              – заявил Порошенко на фоне всего происходящего. И на сей раз, судя по всему, не соврал.

              Но есть и другая сторона медали. Все, что дает утверждение «формулы Штайнмайера», это разблокирование «нормандского формата». То есть встречу на высшем уровне между Россией, Украиной, Францией и ФРГ для «дальнейшей имплементации Минских соглашений». Тем самым будет сделан важный шаг, но с этой позиции до урегулирования ситуации в Донбассе на практике, до «федерализации», «интеграции», «автономии» и так далее – почти как до Луны.

              Сторонам еще предстоит договориться о специальном законе о проведении в Донбассе выборов, а как там выборы могут проходить в принципе, пока что не понимает никто. Исходя из той части Минских соглашений, где прописано их соответствие законодательству Украины, выходит так, что в выборах в ДНР-ЛНР может участвовать, например, партия «Правый сектор*». Наверное, для этого ее кандидаты снимутся с огневых позиций в районе Мариуполя и перейдут линию фронта. Точнее, не перейдут, потому что подобное очень трудно себе представить.

              С другой стороны, необходима амнистия всех донбасских ополченцев и политиков, от которой, несмотря на четкость этого пункта в Минских соглашениях, обеими руками отмахивается даже сравнительно договороспособный Зеленский. А иначе выходит так, что в день превращения Донбасса в автономию в составе Украины (а это и есть та самая «формула Штайнмайера») украинская полиция арестовывает всех чиновников и военных ДНР-ЛНР, а те добровольно идут в полон, загипнотизированные все той же «формулой Штайнмайера».

              Мягко выражаясь, сторонам предстоит еще безумно длинный путь с огромным количеством мин-ловушек в виде неразрешимых противоречий. Чтобы заявлять, что этот путь будет пройден, нужно быть неисправимым оптимистом.

              Другое дело, что даже формальное согласие на «формулу Штайнмайера» – это страшное унижение для украинских националистов и «патриотов», «партии войны» в прямом и переносном смысле. Ведь на выходе получается, что свою и чужую кровь они проливали совершенно напрасно: Донбасс получит ровно то, чего и требовал в 2014 году – широкую автономию.

              При этом, надо признать, Порошенко, Парубию и Ко не отказывает их политическая «чуйка». Скорее всего, Киеву в рамках «дальнейшей имплементации Минских соглашений» придется пройти еще через множество унижений и в конце концов уступить по каждому из болезненных пунктов и неразрешимых (как сейчас кажется) противоречий. Просто в силу того, что никаких козырей у него больше нет, а Париж и Берлин настроены идти к решению смертельно надоевшей им донбасско-российской проблемы, от которой не получают ничего, кроме нервотрепки и убытков.

              США, конечно, по-прежнему заинтересованы в Украине как в инструменте давления на Россию, но прямо сейчас у Трампа совсем другая повестка, а на будущее совсем другие планы – «договориться с Путиным».

              Одним словом, уступать придется. И каждый такой случай, каждую новую «сдачу украинских интересов» националисты будут воспринимать в штыки, прицельно атакуя Зеленского и его команду.

              Да, сейчас они ослаблены, но по-прежнему довольно агрессивны, отличаются высокой пассионарностью и грозят серьезно укрепиться в ближайшие год-полтора, если правительство Гончарука не сможет сделать для украинской экономики ничего хорошего.

              В идеале все это может закончиться очередным Майданом, еще лучше – двумя-тремя Майданами и таким же количеством попыток государственного переворота со стороны «неравнодушных патриотов».

              Не надо забывать, что в настоящий момент Украина является врагом Российской Федерации, подчинившим свою внешнюю политику четкому принципу «чтоб у соседа корова сдохла». Со своей стороны, Российская Федерация заинтересована в том, чтобы ее враги слабели, были ввиду этого управляемы и чувствовали себя загнанными в угол.

              Упрямо настаивая на выполнении Минских соглашений пункт за пунктом, Россия дает все новые поводы для нынешних властей Украины и «патриотической оппозиции» сцепиться друг с другом. И чем более жестокой получится каждая такая драка, тем более слабыми будут выходить из нее и украинская власть, и Украина как государство.

              Дальнейшая политическая нестабильность и через это экономический упадок Украины – это то, что с нашей стороны «поребрика» можно только приветствовать.

              Раз так, пересмотрим и ту концепцию, согласно которой Порошенко, Геращенко, Парубий, львовские депутаты и прочие – это люди, слова которых не заслуживают доверия.

              Все правильно говорят! Да, капкан России. Да, национальное предательство. Да, уничтожение украинской государственности. Даешь новый Майдан!

              А там, глядишь, нормандские переговоры будут начинаться с того, как уговорить Одессу и Днепр на присоединение к Украинской Конфедерации.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............