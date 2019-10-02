Зеленскому пора начинать сажать радикалов

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Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины – яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
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Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

Теперь «нормандская четверка» сможет собраться в полном составеФото: Carsten Rehder/Reuters
Согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» открывает путь ко встрече в верхах «нормандской четверки», а значит, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но меняет ли оно что-то как в донбасском кризисе в целом, так и в борьбе за Украину между Россией и Западом? Кому выгодно решение формулы – и возможно ли оно в принципе? Подробности...
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«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
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Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...

Семь лет за глупость

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              Глеб Простаков

              Зеленскому пора начинать сажать радикалов

              Глеб Простаков
              журналист
              		 2 октября 2019, 16:35

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              Не прошло и недели с момента встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ, открывающий дорогу мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был положен на бумагу и подписан представителями Трехсторонней контактной группы.

              Этому предшествовали неудачные переговоры Киева с МВФ, на которых вопрос продления программы кредитования был отложен до лучших времен. Формально – до согласования бюджета и новых реформаторских задач, а не формально… Иностранные инвестиционные фонды под завязку закупились украинскими еврооблигациями, поддержав этими покупками гривну. Но в ближайшие месяцы таких масштабных выкупов больше не будет, и путь у национальной валюты теперь только один – вниз. В условиях отсутствия внешней подпитки выполнять бюджет и стабилизировать валюту будет сложно, почти невозможно.

              Новые санкции против России Западом не вводятся, номинальное расширение списка физических и юридических лиц – не в счет. А значит, в отсутствие хлеба разогревать массы зрелищем продолжающегося «удушения России», потрясая пулями, жестянками и паспортами российских граждан на международных конференциях, тоже не выйдет. В общем, Зеленский все понял и сделал, как сказано. Но это вовсе не говорит о том, что процесс реинтеграции Донбасса на Украину пойдет, как по маслу. Зеленского заставили сделать шаг к пропасти, но это не означает, что он готов в нее прыгнуть.

              Краткая пресс-конференция украинского президента по итогам заседания Контактной группы показала, что инициатива принадлежит не Киеву, а Зеленский делает то, что делает, не по своей воле. Говоря о подписанном в Минске документе, украинский президент откровенно оправдывался и вновь наговорил лишнего – о новом законе, который определит особый статус Донбасса (хотя такой закон уже существует), о невозможности проведения выборов в случае, если в ДНР останутся «военные» (ничего этого в «формуле» нет) и прочее.

              Судорожные телодвижения Зеленского выглядят странно. Ведь сразу после выигранных им президентских выборов было очевидно, что тема Донбасса станет главной во второй половине этого года, и какие-то сценарии развития событий команда украинского президента должна была прописать, будучи готовой ко всему. Тем более, что сам он во время избирательной кампании продвигал мирную повестку. Но те, кто так думал, ошиблись. Зеленский оказался совершенно не готов к разворачивающимся помимо его воли событиям. Оказалось, что собственного мирного проекта у команды Зеленского нет и, вероятно, не было. А значит, ему суждено плыть по течению, лавируя между интересами внешних и внутренних игроков.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Вероятно, Зеленский рассчитывал, что ему дадут время на раскачку: выиграть парламентские выборы, расставить своих людей во власти, возможно – провести досрочные местные выборы, пока его личный рейтинг еще на высоких отметках. Но у крупных игроков на сей счет были другие планы, которые едва ли учитывали пожелания здешних «сукиных сынов».

              Время для Зеленского ускорилось. Подписание «формулы Штайнмайера» действительно создает для него и его политсилы большие проблемы внутри страны. Активизировалась «партия войны», представленная экс-президентом Петром Порошенко и ультраправыми партиями «Свобода» и «Национальный корпус». Первые митинги в центре Киева, прошедшие на следующий день после новостей из Минска, пока мало напоминают новый Майдан. Но нет сомнений: «партия войны», сокрушительно проигравшая выборы, выжмет из этой ситуации максимум возможного.

              Несмотря на свои обещания, Зеленский так и не смог посадить в тюрьму ни Петра Порошенко, ни какую-либо значимую фигуру из его окружения.

              Сделать это теперь будет стократ сложнее, ведь Порошенко получил возможность говорить не просто о политических репрессиях, но о масштабном антиукраинском заговоре против «патриотов», сопротивляющихся сдаче Украины Путину. В этом смысле Порошенко готовится стать новым Саакашвили, который, утратив власть, надел на себя тогу «главного врага Путина». Этот белый плащ с кровавым подбоем дает его носителю своеобразную суперсилу, защищающую от нападок недоброжелателей. По крайней мере, на какое-то время.

              Новый Майдан невозможен хотя бы по той причине, что у него нет явных спонсоров. Часть старой элиты успешно инкорпорирована в новую власть. Более того, новый Майдан не нужен. Уличный протест как способ сломить сопротивление системы и принудить ее к определенным действиям, бессмысленен в условиях, когда система отличается чрезвычайной гибкостью: куда нагнут – туда и клонится.

              В эти дни Владимир Зеленский, вероятно, не будет вылезать из ситуационных комнат, где его команда будет пытаться наскоро разработать план действий в заданных условиях. Инициировать новый закон об особом статусе, в котором – как уже звучит из уст «слуг народа» – не будет ни амнистии, ни народной милиции, означает идти на откровенный срыв мирного урегулирования. Такой закон не будет поддержан самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Но, пойди сейчас Зеленский на попятную, он рискует не только лишиться международной поддержки, но и потерять голоса тех своих сторонников, которые голосовали за него, как за проводника мирной повестки. В этом случае «Слуга народа» как минимум проиграет местные выборы. А они очень важны – даже в большей степени, чем выборы парламентские.

              Если же в Киеве все-таки будет принято решение следовать в направлении мирного урегулирования, то Зеленскому предстоит непростая работа. В первую очередь в части организации выборов. Провести их по украинскому закону будет очень сложно. Невозможно себе представить, как на местном телевидении ДНР и ЛНР агитируют представители украинских ультраправых партий, а их представители раздают листовки и ставят палатку на центральных улицах Донецка и Луганска. Будут провокации, и их будет очень много. Они дадут повод для раскачки ситуации на всей Украине под крики о капитуляции.

              Чтобы свести риски к минимуму, Зеленскому уже сейчас нужно приструнить радикалов, начав массовые посадки – начиная с откровенных убийц вроде одесского активиста Стерненко или фигурантов «дела Бузины» и заканчивая лидерами уличных бандформирований, оформленных на службу в «муниципальную стражу» Киева.

              Кроме того, нужно думать и о том, как предотвратить расползание Украины уже после предоставления особых прав Донбассу. Очевидно, что ситуацией воспользуются не только прилегающие к Донбассу русскоязычные регионы, но и регионы Западной Украины, в которых сильно влияние Польши, Венгрии и Румынии. Купировать сепаратистские настроения там можно только многими уступками, начиная с предоставления украинцам прав на двойное гражданство и заканчивая пересмотром людоедских законов о языке, об образовании и прочих, что уже тянет на масштабную ревизию всей постмайдановской реальности, включая развеивание мифа о самом Майдане, как народного бунта против несправедливости.

              Любой шаг в этом направлении станет эхом в горах, способным вызвать лавину, которая похоронит под собой и Майдан, и Зеленского вместе с его командой, но, возможно, спасет Украину от неминуемого превращения из государства в территорию. Впрочем, возможно в этом и состоит историческая миссия успешного комика и талантливого телеведущего? А прилипчивое и обидное прозвище Моника Зеленски вновь заменит президент Голобородько.

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